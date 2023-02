Senac vai promover leilão com mais de 700 de itens

O Senac (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial) de Sergipe anunciou que um novo leilão será promovido no próximo mês. De acordo com um representante da instituição, diversos itens serão disponibilizados na ação, somando o total de quatro lotes para venda.

Leilão do Senac

No total, serão 800 itens leiloados que serão, como já mencionado, dividido em quatro lotes. A expectativa é que o edital com todas as regras e informações seja divulgado em breve.

“Serão quatro lotes. O primeiro de mobiliários, com armários, cadeiras, birôs e carteiras; outro de equipamentos em geral, com refrigeradores, aparelhos de ar-condicionado, máquinas de costura e de limpeza; equipamentos de informática e, dois veículos, que serão a novidade deste ano, uma Van e uma moto”, afirmou o gerente do Núcleo Administrativo do Senac, Adriano Silva.

A saber, esse não é o primeiro leilão promovido pelo Senac-SE. A expectativa é que todos os itens disponibilizados sejam vendidos, como ocorreu no último leilão da instituição.

“O último leilão de bens realizado pelo Senac foi em 28 de janeiro do ano passado, pela Lance Leilões. Foram leiloados 10 lotes, entre mobiliário, refrigeração, equipamento de informática, de cozinha e máquinas de costura”, afirmou o gerente.

De acordo com informações oficiais, a empresa responsável pelo leilão deste ano será a Hope. A previsão é que o edital seja publicado no próximo dia 13 de março.

Leilão da Receita Federal permite você comprar Apple Watchs e iPads

A Receita Federal vai realizar um novo leilão de itens valiosos, como joias, relógios, eletrônicos e outros. A saber, tratam-se de objetos apreendidos ou abandonados que, no total, somam um total de 66 lotes de itens variados.

De acordo com informações oficiais, o leilão terá início no dia 27 de fevereiro, que será na próxima segunda-feira. É importante destacar que os lotes são divididos em categorias e poderão ser analisados pelos interessados no aeroporto de Guarulhos, São Paulo.

Os compradores poderão fazer a visitação apenas no dia 27, das 9h às 11h30 e das 13h às 16h30, no setor de Perdimento, que se localiza no Terminal 1 do aeroporto de Guarulhos.

Leilão da Receita Federal

Entre os objetos a serem leiloados, se encontram eletrônicos, como o Apple Watch Series 7 e o iPad Air de quarta geração. De acordo com informações oficiais, o lance mínimo desses itens é de R$ 1 mil. Dessa forma, a depender dos lances, os compradores poderão adquirir os itens com valores bem abaixo do mercado.

Além disso, artigos esportivos, joias, artigos de informática e outros itens serão leiloados na nova ação da Receita.

Os interessados em participar, devem se atentar às datas e horários. A saber, o leilão será iniciado no próximo dia 27 de fevereiro, às 08h, e será finalizado no dia 06 de março, às 20h.

Para participar, é necessário obter o selo ouro ou prata. Ainda, é preciso acessar o Centro de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC) e clicar no “Sistema de Leilão Eletrônico”. Dessa forma, para enviar uma proposta, basta selecionar o edital nº 0817600/000001/2023. Por fim, os valores poderão variar entre R$ 200 a R$ 200 mil, entre lotes de itens mais simples aos mais caros.