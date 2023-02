SÊNIOR anuncia vagas de EMPREGO em diversas especialidades

As vagas destinadas estão sujeitas a alterações e podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento

A Sênior, referência em tecnologia para gestão, a companhia tem um dos mais completos portfolios para alta performance, anuncia abertura de novas vagas de emprego para profissionais em diversas especialidades.

Confira abaixo as oportunidades:

CARGOS Técnico em Segurança no Trabalho Vendedor Interno (Mega) Vendedor Interno (X Platform) Técnico de Suporte (ERP) Técnico de Suporte (RH) Executivo Técnico de Negócios (X Platform) Gerente de Projetos de Desenvolvimento (Fábrica de Soluções) Gerente de Projetos de Serviços Head de Filial Mato Grosso Head of Product (HCM) Inside Sales (Wiipo) Dev Flutter (ERP) Dev Full Stack (Colabbe) Dev Full Stack (Fábrica de Software) Dev Full Stack (HCM) Dev Java (ERP) Analista de Negócios (Fábrica de Soluções) Analista de Otimização de Serviços Analista de Portfólio Analista de Portfólio (Fábrica de Soluções) Analista de Qualidade de Software (HCM) Analista de Remuneração e Orçamento Analista de Sistemas (HCM) Analista de Suporte (Cloud) Analista Técnico de Suporte (ERP) Assistente de Administração de Pessoal Assistente de Customer Success (Wiipo) Assistente de Logística Coord. de Infraestrutura Cloud Coordenador de Infraestrutura Coordenador de Suporte Administrador de Banco de Dados (Cloud) Analista Contábil Analista de Educação Corporativa Analista de Infraestrutura Cloud (Microsoft) Analista de Marketing Digital (Wiipo) Dev Java (HCM) Dev Java (Manutenção da Tecnologia) Executivo Contas – Novos Negócios Executivo de Contas (Especialista Agro) Executivo de Novos Canais Executivo Técnico de Negócios (HCM) Arquiteto de Software (Colabbe) Arquiteto de Software (Fábrica de Soluções) Arquiteto de Software (HCM) Product Owner (HCM) Software Development Team Lead (ERP) Técnico de Suporte (Acesso e Segurança) Técnico de Suporte (Alcis) Técnico de Suporte (Cloud) Product Owner (WMS) Sales Development Representative (X Platform) SDR – Sales Development Representative

Sobre a Senior

Presente em todo território brasileiro e na América Latina, é referência em tecnologia para gestão, a companhia tem um dos mais completos portfolios para alta performance, oferecendo soluções em Gestão Empresarial, Logística, Gestão de Pessoas, Relacionamento com Clientes, Supermercados e Gestão de Acesso e Segurança. Descubra mais sobre a história e sucessos da Senior.

www.senior.com.br/senior

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever no endereço eletrônico oficial so site e cadastra-se no cargo desejado.

Vale lembrar que as vagas oferecidas estão sujeitas a alterações e podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento. Não perca tempo e garanta já o cadastro.

Mais oportunidades de emprego aqui: Clique aqui