Senti calor, tirei a camisa e fui MULTADO: fato ou FAKE? Descubra AGORA

Há assuntos que sempre remetem a dúvidas entre os cidadãos brasileiros. Por exemplo, dirigir sem a camisa faz com que o cidadão seja multado? Bom, sabemos que todos os motoristas devem seguir à risca as regras do CTB (Código de Trânsito Brasileiro) para não perderem pontos na carteira nem desembolsarem grandes valores.

Se você também tem dúvidas quanto a isso, serão sanadas na matéria deste domingo (05) do Notícias Concursos. A princípio, a resposta para a pergunta é: não. O cidadão não é multado por dirigir sem a camisa. Afinal, não há lei alguma no CTB que comente a vestimenta dos condutores no dia a dia. Então, subentende-se que as pessoas podem vestir o que quiserem.

Multado por dirigir sem camisa?

Sem uma definição de vestimenta permitida, infeliz ou felizmente, não tem como determinar se os condutores estão certos ou errados dirigindo sem camisa. Até atualizações serem feitas no Código, os motoristas não podem ser penalizados por tal ato.

Nota-se o caso nos locais mais quentes, em especial, no litoral. Portanto, a prática é comum e legal. Mas, é importante prestar atenção que, caso o motorista opte por dirigir sem a camisa, continua sendo obrigatório o uso do cinto de segurança. Partindo desse princípio, o item acaba ficando desconfortável de usar.

Então, sem camisa não há problema, mas sem cinto, sim, o motorista pode ser multado. Além disso, receberá pontos na CNH. Outra questão muito popular é sobre os sapatos. Há alguns que são proibidos, tipo:

Chinelos;

Plataforma;

Crocs;

Sandálias;

Salto alto;

Papetes;

Sapatos pontiagudos.

Todos esses modelos acima são proibidos por não proporcionar estabilidade aos pés. A infração resulta em quatro pontos e o condutor é multado em R$ 130,16.