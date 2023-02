Será que esta dupla falta de Haaland custará o título ao Manchester City?

PEP Guardiola Cidade de Manchester time perdeu dois pontos no sábado, após empatando em 1 a 1 no Nottingham Forestmas Haaland teve a oportunidade de encerrar o jogo aos 66 minutos, quando mantinha a vantagem de um gol.

Keylor Navas negado Phil Foden antes Haalando esforço de No rebote bateu no travessão. Haaland viu a bola voltar para ele, mas não conseguiu acertar o alvo, mandando a bola por cima do travessão.

O internacional norueguês não conseguiu selar a vitória, com Chris Wood marcar no final do jogo fora do banco para ajudar Floresta pegar um ponto.

Seguindo Arsenalvitória por 4 a 2 do Vila Astonos Gunners estão de volta ao topo da tabela da Premier League, ficando dois pontos acima do Sky Blues.

É tão apertada que esta dupla falha pode acabar por ser decisiva.