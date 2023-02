De acordo com informações oficiais da Serasa, para criar o seu acesso, basta acessar o site oficial ou o aplicativo da Serasa.

Serasa: saiba como criar o seu acesso e atualizar seus dados na plataforma

Para criar o seu acesso na Serasa, entre no site oficial ou no app da empresa, digite o seu CPF e confirme. Por conseguinte, deverá preencher os campos referentes ao seu nome completo, data de nascimento e e-mail, bem como deverá repetir o número do seu CPF.

Valide as informações para criar o seu acesso

Posteriormente, será solicitado que crie uma senha que deve conter número, caractere, letra maiúscula e minúscula. Após preencher seus dados e criar uma senha, basta confirmar as informações. Após esse processo, irá receber um SMS ou um código de autenticação por e-mail, assim o seu cadastro será validado, após a confirmação.

Atualização cadastral online

A atualização cadastral pode ser feita de maneira bastante simples. É necessário acessar o site oficial da Serasa para realizar o login com o seu CPF e a senha cadastrada. Por conseguinte, deve clicar na opção “soluções”, que fica no canto superior da tela. Posteriormente opte por “formulário de autorização cadastral”, que é uma opção que será visualizada no canto inferior direito.

Escolha as informações que precisam de atualização e envie os documentos, conforme solicitado, se for o caso, e acompanhe a sua solicitação através do app. A Serasa explica que a solicitação de atualização é analisada pela equipe interna da empresa. Assim sendo, o cliente deve aguardar até 5 dias úteis para obter um retorno.

Dica para quem não tem comprovante de residência no seu nome

Caso não possua um comprovante de endereço no seu nome, é necessário apresentar uma declaração que comprove o local de sua residência, com firma reconhecida e assinatura do proprietário do imóvel. Além disso, deve apresentar também uma cópia do comprovante de residência, que deve ser uma conta de consumo ou uma fatura de cartão de crédito, por exemplo.

Benefícios da Serasa

A Serasa destaca que o cadastro do cidadão é gratuito na plataforma e permite que contrate serviços e acompanhe o seu CPF. Além disso, é possível consultar o seu score de maneira gratuita.

Ao realizar o seu cadastro na Serasa, é possível acompanhar o seu score, negociar dívidas através do Serasa Limpa Nome, verificar as informações do cadastro positivo e analisar a possibilidade de contratar serviços oferecidos pela empresa. Caso tenha dúvidas sobre como utilizar o sistema da Serasa, entre em contato com a instituição através dos seus canais oficiais.