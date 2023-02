De acordo com a definição da Serasa, o score de crédito é uma forma de mensuração do resultado dos hábitos do cidadão em relação ao mercado de crédito.

Serasa Score: saiba como funciona e como elevar a sua pontuação

O Serasa Score está disponível para consulta online. Sendo assim, o próprio consumidor consegue analisar a sua pontuação no momento de seu interesse. Ao consultar o seu score, o consumidor pode se apropriar de um controle maior sobre seus gastos e analisar o seu fluxo de crédito.

Diversos fatores modificam o seu score

De forma sucinta, a Serasa explica que a pontuação do score se refere ao relacionamento do cliente com o mercado de consumo. Dessa forma, o score pode variar entre 0 a 1000 pontos, no entanto, essa pontuação implica uma série de fatores.

Segundo destaca a Serasa, o score de crédito considera o pagamento das contas em dia, o histórico de negativações, o relacionamento financeiro do cliente, a atualização dos dados cadastrais etc.

Maior score do cidadão significa menor risco para o mercado

Assim sendo, quanto mais alto for o seu score, maiores são as suas chances de honrar seus compromissos financeiros, considerando um prazo médio de 12 meses. Por isso, um score elevado facilita o acesso do cidadão ao mercado de crédito.

No entanto, as empresas tomam o score como uma forma de mensurar a viabilidade do crédito, juntamente com outros fatores de suas políticas internas. Sendo assim, um score elevado não garante que será concedido um determinado crédito ao consumidor.

O risco analisado e a pontuação do score

Segundo destaca a Serasa, a pontuação varia entre 0 e 1.000 pontos. Sendo assim, um cliente que tem até 300 pontos, é um cliente que possui um elevado risco de inadimplência para o mercado financeiro.

O cliente que possui um risco médio, pontua entre 300 e 700 pontos. Já o cliente que tem uma pontuação na Serasa de score acima de 700 pontos, é um cliente que é conceituado como um cliente de baixo risco para o mercado.

Segundo destaca a Serasa, ao obter o controle do seu fluxo financeiro, o cidadão pode se beneficiar das políticas de crédito das empresas e analisar a viabilidade de realizar um planejamento financeiro para organizar o pagamento de suas contas.

O que faz o score aumentar?

A Serasa explica que o score é dinâmico. Por isso, a pontuação pode variar entre as consultas. No entanto, o score do cliente tende a melhorar, se o consumidor renegociar suas dívidas, limpar o nome, pagar as contas em dia, atualizar seus dados cadastrais, dentre outros aspectos referentes ao seu comportamento de consumo.