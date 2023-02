Serena Williams se une à estrela de Succession para anúncio do Super Bowl

23 vezes campeão do Grand Slam Serena Williams e estrela “Sucessão” Brian Cox participar de uma movimentada partida de golfe em um comercial para a marca de cerveja antes do Super Bowl.

Os dois anúncios de Michelob Ultra são ambientados no Bushwood Country Club, o clube de campo fictício em “Caddyshack”, e estrelam um bando de estrelas e atletas: a grande tenista Serena Williams, o ator Brian Cox, o quarterback do Dallas Cowboys Tony Romãojogador de futebol Alex Morgan e boxeador Canelo Alvarez.

Depois de falsificar O Grande Lebowski ano passado, Serena Williams retorna à sua colaboração com Michelob Ultra para um Paródia de Caddyshackno qual ela joga golfe contra um rabugento Brian Cox, ao lado de uma série de estrelas do esporte.

Não seria o Super Bowl sem alguns comerciais repletos de estrelas! Todos os anos, as famílias se reúnem em torno da televisão no domingo do Super Bowl para assistir aos divertidos e emocionantes comerciais de TV – e também a um jogo de futebol.

As maiores empresas do país desembolsam milhões para fabricar hilário, inteligente, comovente e francamente anúncios selvagens para o evento esportivo anual. Projetado para fazer os espectadores rirem, chorarem ou se relacionarem uns com os outros, os anunciantes não poupam gastos para capturar o coração e a mente das pessoas.