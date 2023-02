Sergio Garcia é o segundo no início do Aberto de Omã, atrás do canadense Shin Yonggu

A bogey no último buraco impedido Sérgio Garcia de terminar como líder após o primeiro dia da Aberto de Omãque começou no Al Mouj Golf, projeto de Greg Norman na cidade portuária de Muscat.

garciaem seu segundo torneio após um hiato de três meses após uma cirurgia de menisco no joelho esquerdo, brilhou principalmente na segunda metade da rodada, quando acertou cinco birdies em seis buracos.

“Não me senti muito confortável com o swing nos primeiros buracos, mas depois começou a funcionar. Do jeito que os greens estão firmes e com esse vento final, estou muito feliz”, disse ele aos repórteres.

As 67 tacadas só foram superadas pelo canadense Shin Yonggu (66), que emigrou para o país da folha de bordo quando tinha três anos da Coréia do Sul, que aproveitou as melhores condições da manhã para jogar uma rodada sem bogey.

Um membro do LIVcircuito movido pela Arábia Saudita, Sergio tenta aproveitar esses torneios para somar pontos rumo ao ranking mundial.

Além de Garcia, Eugenio Lopez Chacarra também está disputando o torneio no Emirado. O jogador madrilenho fez par no primeiro dia do campo.