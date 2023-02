Sergio Ramos: Comecei a duvidar se tinha feito a coisa certa ao trocar o Real Madrid pelo PSG

Acabeça de Paris Saint-Germainconfronto das oitavas de final da Liga dos Campeões com Bayern de Munique, Sergio Ramos refletiu sobre seu primeiro ano e meio na capital francesa.

O defesa-central falhou muito na época passada devido a lesões, mas tornou-se um jogador-chave em 2022/23 e começa a sentir-se confiante de que fez a jogada certa.

“Saindo Real Madrid foi obviamente uma grande mudança”, disse ao UEFA.com.

“Meu objetivo é sempre continuar ganhando. Ganhei muito com Real Madridmas achei que era uma boa oportunidade para mudar de ares, tentar ajudar uma equipa como PSG.

“No começo foi tudo muito difícil. Você tem que encontrar uma casa e se acomodar, principalmente quando vem com uma família, com quatro filhos.

“No começo, depois de dar aquele salto, deu tudo errado. Me machuquei, tive muita dificuldade para me recuperar e me adaptar ao novo sistema, à nova equipe e ao novo técnico.

“Você começa a duvidar se fez ou não a coisa certa, mas minha carreira foi definida pela consistência, perseverança e trabalho duro.

“Você continua lutando e isso dará mais significado às coisas no futuro.

“O processo foi um pouco difícil no começo, mas deu tudo certo.”

Sergio Ramos acredita que o PSG pode vencer a Liga dos Campeões

O defesa-central está novamente determinado na Liga dos Campeões e está convicto de que o actual PSG esquadrão tem o que é preciso.

“Há muitas estrelas, alguns dos melhores jogadores do mundo”, disse ele sobre o elenco atual.

“Ganhar é chegar junto, e todos olhando para o mesmo objetivo.

“Se um time acaba ganhando é porque deixou seus egos pessoais para trás.

“O objetivo nesta temporada é nos unirmos, trazer as melhores versões de nós mesmos e manter o equilíbrio como equipe. Isso é mais importante do que qualquer estrela que possamos ter.

“Casamentos sempre são baseados em um sonho, e em uma parceria perfeita tudo vai dar certo.

“Mas o futebol nem sempre dá certo. Nem sempre os melhores times vencem.

“O que posso dizer é que estou onde quero e num clube com muita vontade de vencer a Liga dos Campeões. E quero aproveitar ao máximo o que resta da minha carreira de jogador.