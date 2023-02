Sergio Ramos diz que ‘não está mais surpreso’ com a qualidade de Lionel Messi

Paris Saint-Germain defensor Sergio Ramos disse que não se surpreende mais com a qualidade do Lionel Messi após a cobrança de falta do argentino contra Lille.

PSG parecia que eles estavam indo para a quarta derrota consecutiva em todas as competições, já que estavam perdendo por 3-2 para Lille na tarde de domingo com apenas alguns minutos restantes para jogar.

Kylian Mbappé então pegou seu segundo do jogo e Messi intensificou com uma cobrança de falta nos acréscimos que acertou o canto inferior para fazer o 4–3 para Les Parisiens.

“Não estou mais surpreso” Ramos disse ao ser questionado sobre a dura vitória num dia que ficou marcado pela ‘invasão’ do relvado por parte do director desportivo louis camposque desceu da arquibancada do Parc des Princes para atuar como técnico porque o time estava com dificuldades.

“Não estou mais surpreso com Messi. No Barcelona ele estava acostumado a decidir os jogos como fazia hoje. Estou feliz por ele estar no meu time agora”, disse o ex-jogador Sevilha e Real Madrid disse o jogador no Amazon Prime.

Os 34 jogos que a dupla disputou juntos no clube francês são suficientes para Ramos admitir a admiração que tem pelo campeão mundial com a Argentina, deixando de lado a grande rivalidade que viveram na Espanha desde a temporada 2005/2006 até a temporada 2021/2021.

Nessas 16 campanhas, as duas estrelas se enfrentaram 44 vezes, com o argentino levando a melhor em 19 partidas, o internacional europeu vencendo 16 vezes e as duas equipes dividindo os pontos nove vezes.