Sergio Ramos perde a paciência com dois fotógrafos e acaba empurrando um

O Paris Saint-Germain foi derrotado (0-1) pelo Bayern de Munique na primeira mão dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões, mas os jogadores da equipa parisiense ainda quiseram agradecer aos adeptos o apoio prestado ao longo do jogo, apesar do marcador.

Sergio Ramosum dos vice-capitães nomeados recentemente pelo treinador Christophe Galtierliderou o gesto rodeado por vários dos seus companheiros.

Esse grupo incluiu Marquinhos (o capitão), Messi, Neymar, Danilo, Gianluigi Donnarumma e os espanhóis Fabian Ruiz e Carlos Solerentre outros.

Os fotógrafos credenciados para a partida quiseram registrar o momento de perto, focando principalmente em Messi e Neymare inadvertidamente cercou o zagueiro, isolando-o do grupo e inadvertidamente pisando no calcanhar de sua chuteira.

Enquanto discutia com dois fotojornalistas, um terceiro, sem querer, tocou em suas costas com o ombro e Ramos reagiu com raiva.

O antigo Real Madrid homem empurrou o fotógrafo violentamente em uma cena condenável que foi captada por vários torcedores locais com seus celulares das arquibancadas.