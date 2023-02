Sergio Ramos se aposenta da seleção: recebi ligação do técnico e ele não vai contar comigo

Sergio Ramos emitiu um comunicado para anunciar sua aposentadoria da seleção espanhola após uma ligação do técnico Luís da Fonte.

A Copa do Mundo Bicampeão europeu, Ramos criticou a decisão do técnico e deixou uma série de mensagens em sua carta, deixando claro que a decisão de De la Fuente não foi esportiva e que outros fatores influenciaram.

Declaração de Sérgio Ramos

“Chegou a hora, a hora de dizer adeus à seleção, nosso querido e emocionante Roja. Esta manhã recebi uma ligação do atual treinador que me disse que não conta e que não contará comigo, independentemente do nível que posso mostrar ou como continuo minha carreira”, começou ele.

“Com muito pesar, chega ao fim uma jornada que esperava que fosse mais longa e que termina com um sabor melhor na boca, a par de todos os sucessos que temos conseguido com a nossa seleção.

“Acredito humildemente que esta carreira merecia terminar por uma decisão pessoal ou porque as minhas exibições não foram à altura da nossa selecção, mas não pela minha idade ou outras razões que, sem as ter ouvido, senti.

“Porque ser jovem ou menos jovem não é uma virtude ou um defeito, é apenas uma característica temporária que não está necessariamente relacionada com desempenho ou capacidade. Olho com admiração e inveja para Modric, Messi, Pepe… a essência, a tradição , valores, meritocracia e justiça no futebol.

“Infelizmente não será o meu caso, porque o futebol nem sempre é justo e o futebol nunca é só futebol.

“Por todos estes motivos levo com esta tristeza que vos quero partilhar, mas também de cabeça erguida e muito grato por todos estes anos e por todo o vosso apoio. Levo comigo memórias indeléveis, todos os títulos lutamos e celebramos juntos e o enorme orgulho de ser o jogador espanhol com mais internacionalizações.

“Esse brasão, essa camisa e essa torcida, todos vocês me deixaram feliz. Vou continuar torcendo pelo meu país daqui de casa com a emoção de um privilegiado que conseguiu representá-lo com orgulho 180 vezes. Meus sinceros obrigado a todos vocês que sempre acreditaram em mim!”