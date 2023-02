Serie A: a tocante mensagem de Lukaku para a vítima do terremoto na Turquia Atsu: Foi incrível estar perto de você

Adepois de vários meses sem meta, Inter de Milãoatacante belga Romelu Lukaku marcou o primeiro gol na partida da Série A contra a Udinese.

Ele conseguiu duas tentativas de pênalti depois de errar o primeiro chute. Teve que ser repetido devido à invasão e, desta vez, Marco Silvestri não conseguiu pará-lo, apesar de colocá-lo no mesmo lugar.

Assim que o gol foi marcado, Romelu Lukaku apontou para o céu em sinal de respeito e lembrança, e um nome surgiu na cabeça de todos: o de Christian Atsu.

O jogador ganês foi uma das infelizes vítimas do terremoto que atingiu a Turquia e a Síria em 6 de fevereiro.

Lukaku e Atsu, na campanha 14/15 quando jogavam pelo Everton.IG: ROMELULUKAKU

Lucas não perdeu a oportunidade de relembrar o ex-companheiro, com quem jogou em diversos momentos, primeiro no Evertone depois em Chelsea.

Após semanas de buscas, as equipes de resgate encontraram o corpo do internacional de Gana no último sábado, dia em que o Inter jogou.

“Descanse irmão. Essa é difícil de aguentar … Foi incrível estar perto de você. Você é humildade e amor a Deus. A maneira como você trabalhou nos treinamentos. O amor que você teve por sua família e filhos . Que Deus dê toda a força para seus filhos e família… Deus abençoe sua alma. Te amo sempre”, Lucas disse em um post no Instagram.

Inter venceu por 3 a 1 no San Siro contra Udinese e continuar sua busca malfadada de Napolique estão 15 pontos à frente deles.