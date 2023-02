Serie A: Acusação fez torcedores da Juventus urinarem em funcionários do Spezia durante confronto da Serie A

Tai especiaria funcionários disseram que foram urinados por Juventus torcedores durante a partida fora de casa dos Bianconeri na Serie A no clube da Ligúria na noite de domingo.

Um homem e uma mulher que trabalham para o clube da cidade de La Spezia disseram à agência de notícias italiana ANSA que, ao pé da curva da Juve, “foram atingidos por um líquido e teriam visto um homem urinando sobre eles de acima”.

O incidente em questão foi confirmado pelo próprio clube. As forças policiais estão agora trabalhando para verificar o incidente por meio de imagens de alta definição do circuito de videomonitoramento dentro do estádio.

As coisas correram bem para a Juventus em campo ao vencer o Spezia por 2 a 0, graças aos gols de Moise Kean e Angel Di Mariasignificado Massimiliano AllegriA equipa de Barcelona continua em busca de alguma forma de qualificação europeia, apesar da dedução de 15 pontos por fraude em mais-valias.

Eles estão agora em sétimo lugar, mas precisam compensar uma diferença de nove pontos se quiserem subir na tabela até o final da temporada.

especiaria encontram-se firmemente na batalha contra o rebaixamento da Série A, já que estão a apenas dois pontos da zona de rebaixamento e perderam quatro das últimas cinco partidas no campeonato.