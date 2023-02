Série A: Filho de Pirlo agredido na rua em Torino: Eles chutaram o carro e atiraram pedras em nós

Nicolau Pirlofilho do lendário jogador de futebol italiano Andrea Pirlocondenou um ataque que sofreu nas ruas de Turim em um vídeo que postou em sua conta no Instagram.

“Eu estava no carro com um amigo e esse grupo de caras tentou entrar”, disse o jovem Pirlo postado no Instagram.

“Aí eles chutaram o carro e atiraram pedras em nós. Por sorte não saímos do veículo.”

Foi um incidente infeliz que não foi mais longe, mas poderia ter terminado em algo mais sério, embora ambos Nicolau Pirlo e seu amigo decidiu que era melhor não descer do carro em que estavam para evitar mais incidentes. O que Andrea Pirlofilho de fez foi filmar o ataque da janela.

Os quatro meninos em Pirlodo vídeo, a quem ele acusa de agressão, estão com o rosto e a cabeça cobertos por capuzes, cuspindo, atirando pedras e chutando.

“É normal encontrar quatro caras no centro de Turim jogando pedras no carro, cuspindo e chutando?” pergunta Nicolo no vídeo postado no Instagram.

Ameaçado de morte quando seu pai treinava a Juventus

Em 2021, quando Nicolo tinha 17 anos e Andrea Pirlo estava treinando Juventuso filho do lendário jogador de futebol já foi ameaçado de morte por torcedores que criticavam o trabalho do pai no banco de reservas do time de Turim.

“Você e seu pai devem morrer”, é o texto de uma mensagem recebida por Nicolau Pirloque postou como uma captura de tela em sua conta do Instagram.