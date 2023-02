Serie A: Fisiculturista Baschirotto: De trabalhar na fazenda de porcos de seu pai a estrela da Serie A

Ttítulo de ‘jogador de futebol mais forte do mundo’ já foi detido por nomes como Adebayo Akinfenwa e Adama Traore. Desde esta temporada, no entanto, um novo nome subiu ao estrelato: Federico Baschirotto (Isola della Scala, Itália, 1996).

Ele só fez o seu uma liga Estreia nesta temporada, já marcou três gols em 2023 e é uma das revelações do futebol italiano. Nas arquibancadas da Via del Mare você pode ver faixas confirmando a ‘Baschirotto-mania’ ou figuras do Action Man que fazem do zagueiro um ídolo das massas.

Claro, o que mais chama a atenção em Baschirotto é seu físico, inigualável no futebol italiano e comparável apenas a dois ou três nomes do futebol mundial.

“Dedico muitas horas ao meu físico, acho que é o motor que nos permite trabalhar mais tempo no futebol. Fiquei mais forte, mais ágil, mais rápido. Hoje em dia, o futebol é definitivamente muito mais impactante fisicamente e isso me ajuda a ser mais explosivo e mais rápido em campo. Ajudou-me muito ao longo dos anos e continuarei a fazê-lo.”

E esclarece: “Faço-o mais por uma questão de campo do que a nível pessoal ou estético”, disse ao ‘Chiamarsi Bomber’.

ao lado Samuel UmtitiBaschirotto forma uma das duplas defensivas mais potentes do uma liga. É a equipa da metade inferior da tabela que menos sofreu golos (25 em 22 jogos) e o Lecce tem um desempenho acima das expectativas, sendo a equipa recém-promovida com o menor orçamento: tem sete pontos de vantagem sobre a despromoção.

No caso de Baschirotto, impressiona ainda mais por ser lateral-direito. Nesta temporada, ele está fazendo sua estreia como zagueiro central. E ele está aqui para ficar.

Dominante poder físico… e um desempenho sólido

Embora Federico Baschirottoo físico de é a característica mais marcante, seus números andam de mãos dadas com isso. De nada adiantaria ter um corpo se ele não respondesse em campo. Mas ele faz. E já sonha com uma convocação para a seleção italiana. Ele até foi convocado para um acampamento de inverno organizado pelo técnico Robertto Mancini algumas semanas atrás.

Baschirotto é o melhor cabeceador da Europa depois de Doekhi (Union Berlin) nas cinco principais ligas europeias. Ele está em pé de igualdade com Eder Militão e Chris Smalling. O italiano já marcou três gols de cabeça. Além disso, é o jogador da Série A com mais acertos: 102.

Para lhe dar mais crédito, ele está acima da média em sua posição: salva 5,1 bolas por jogo quando o zagueiro médio da Serie A tem 3,5, vence 76% dos duelos quando a média é de 64% e dribla 0,1 vezes a cada 90 ‘ quando a média é 0,5.

“Nada mudou para mim. Eu sou sempre o mesmo, cuido cada vez mais de tudo, trabalho cada vez com mais empenho. Porque o nível subiu e se eu quiser continuar neste nível tenho que continuar como isso”, reconheceu o próprio Baschirotto em La Gazzetta dello Sport.

Tem a capacidade de sacrifício que o levou à elite. “A determinação é o meu maior trunfo. O segredo é manter a fé mesmo quando você quer dizer basta”, confessa.

Carreira nas ligas inferiores

A carreira de Federico Baschirotto é de sobrevivência. É uma carreira de continuar tentando mesmo quando tudo aponta para o fato de que você nunca chegará ao nível profissional. Por exemplo, quando era jovem e foi para o Legnago, na Série D, sofreu um acidente de trânsito antes do primeiro treino. Ele estava em uma motocicleta e colidiu contra um carro. Felizmente nada grave aconteceu com ele. Após o primeiro jogo pelas categorias de base, foi convocado para o time titular. Eles ficaram fascinados por ele.

Depois foi para as categorias de base do Cremonese, agora na Série A, mas naquela época na Série C. Morou em um seminário e formou-se em contabilidade. A essa altura, a academia já era uma ‘obrigação’ para ele, embora o futebol profissional ainda estivesse muito longe.

Em julho de 2021, Ascoli pagou 200.000 euros ao Viterbese (Série C) pela sua contratação. Até então era jogador da Série C ou Série D. Nada mais. Ele fez sua estreia na Série B sob o comando de Andrea Sottil (agora técnico da Udinese) e durou uma temporada na segunda divisão. Em julho de 2022, o Lecce pagou 350.000 a Ascoli por sua contratação para fazer sua estreia na Série A aos 26 anos.

fazenda de seu pai

Baschirotto poderia ter trabalhado na fazenda de seu pai se algo desse errado com sua carreira no futebol, o que não seria incomum. A porcentagem de jogadores que chegam à elite é pequena. Lá, no Veneto, ele continua ajudando quando o futebol permite, junto com seus três irmãos. Durante a pandemia, durante o intervalo, ele estava ajudando.