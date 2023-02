Série A: Zlatan Ibrahimovic: Ainda sou Deus

Adepois de mais de seis meses afastado dos gramados, desde que jogou contra Sassuolo em maio de 2022, AC Milãoatacante sueco Zlatan Ibrahimovic está de volta ao plantel da Serie A e, sem surpresa, falando de um grande jogo.

“Ainda sou Deus; ainda sou o número um: agora estou de volta e a música vai mudar”, disse ele.

É possível ser mais Ibrahimovic? Como você pode ver em suas próprias palavras, o sueco não perdeu força. Pelo contrário. Ele parece estar de volta com força mais do que renovada e ansioso para ajudar os rossoneri a sair do buraco em que se encontram – ocupando o sexto lugar, 18 pontos atrás dos líderes fugitivos Napoli.

“Tenho muita vontade, quero fazer muitas coisas, o que perdi nos últimos meses”, Ibrahimovic admitiu em entrevista ao Sport Mediaset.

Nesse sentido, o atacante tem na mira dois marcos futebolísticos, mas não fará parte do elenco que enfrentará o Tottenham na Liga dos Campeões na próxima semana.

Em primeiro lugar, ele pode se tornar o jogador mais velho da Série A italiana a marcar um gol. Essa honra vai para outro Milão lenda, Alessandro Costacurta.

Ele também tem chances de entrar no top 20 dos maiores artilheiros do futebol italiano. Atualmente tem um total de 155 golos, distribuídos pelas três equipas em que disputou (Juventus, Inter e Milão). Ele superaria outro grande rossoneri, o ex-atacante Filippo Inzaghi, com 157.