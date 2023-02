Séries para estudar história: confira as sugestões!

Séries para estudar história: confira quais são elas!

Questões de história são cobradas em diversas provas, com destaque para os vestibulares e a prova do ENEM, Exame Nacional do Ensino Médio.

Assim, para te ajudar a estudar da melhor forma possível, separamos algumas séries que abordam importantes assuntos da disciplina de história que podem estar presentes nas suas provas. Confira!

Como estudar história assistindo séries?

Existem diversas séries que podem ser usadas para revisar os conteúdos da disciplina de história para os vestibulares e para o ENEM. Vamos conferir as principais a seguir!

Estudar história assistindo séries: confira algumas sugestões

O Homem do Castelo Alto: esse seriado retrata um possível desdobramento para o mundo caso o resultado da Segunda Guerra Mundial tivesse sido outro.

Marco Polo: a série que retrata Marco Polo pode ser usada para revisar os tópicos que envolvem o Feudalismo e a Idade Média.

The Crown: os episódios mostram a vida da Rainha Elizabeth II desde o momento de sua coroação, The Crown retrata também importantes momentos históricos vividos por Elizabeth II, desde os conflitos internos da família real até os principais acontecimentos nacionais e mundiais do século XX.

Grandes Momentos da Segunda Guerra em cores: documentário mostra os principais acontecimentos da Segunda Guerra Mundial utilizando conteúdos da época otimizados e apresentados em cores.

Downton Abbey: a série retrata a vida da aristocracia britânica e seus costumes. O início do declínio do estilo de vida aristocrata, a Primeira Guerra Mundial e a decadência do Império Britânico são também retratados.

Bolívar: os episódios mostram o processo de libertação das colônias espanholas na América do Sul, com foco na vida de Simón Bolívar, importante líder da América Latina.

The Reign: a série retrata a vida da rainha Mary Stuart, da Escócia, e os seus atritos com a rainha Elizabeth I, da Dinastia Tudor.