Servimed está EM BUSCA de pessoas em TRÊS ESTADOS

A Servimed, um dos mais respeitados distribuidores logísticos do país no segmento Farmacêutico, Hospitalar e Supermercadista, está em busca de novos colaboradores no mercado de trabalho. Dito isso, antes de contar mais sobre a empresa, veja quais são os postos de trabalho disponíveis:

Auxiliar de Estoque – Bauru – SP;

Auxiliar de estoque (Exclusiva PCD) – Bauru – SP – Banco de talentos;

Jovem Aprendiz – Bauru – SP – Aprendiz;

Representante Comercial – Cachoeiro de Itapemirim – ES – Autônomo;

Supervisor de Contas – Rio de Janeiro – RJ – Efetivo: Gerir os clientes designados de acordo com as estratégias da empresa. Atuar na gestão de demanda e criação de planos de desenvolvimento de negócios dos clientes. Realizar visita às lojas dos clientes atendidos a fim de garantir a execução e implementação do plano de negócios;

Mais sobre a Servimed e como se candidatar

Agora que já foi possível verificar a lista de cargos, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa acessar esse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

Sobre a Servimed, é válido frisar que a empresa fica em Bauru (SP), no centro do estado de São Paulo, e conta com cerca de 50 anos de história. No portfólio de produtos da Servimed, estão marcas das maiores indústrias do Brasil e, aproximadamente, 14.000 itens em estoque, divididos entre Medicamentos e Linha de Consumo.

Além disso, atua como elo estratégico entre as áreas da saúde e consumo, maximizando resultados, por meio de soluções eficientes, inovadoras e com agilidade de entrega. Isto é, trabalha para viabilizar bons momentos a todos, por meio do acesso à saúde, beleza, bem-estar, com uma equipe qualificada e excelência nos serviços prestados.

