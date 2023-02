Seth Rollins balança as ‘grandes botas vermelhas’ do MSCHF durante o Raw da WWE, pisa em The Miz!

O que é pior do que ser pisoteado por Seth Rollins ?! Sendo pisoteado pelo Superstar da WWE enquanto ele usa um par de “Big Red Boot” do MSCHF… o calçado viral/trendy que está sendo revendido por mais de $ 1K e está na moda entre as celebridades!

No episódio da noite passada do Raw, Rollins subiu ao ringue no Barclays Center, no Brooklyn, para enfrentar The Miz … e foi impossível não reparar na escolha do calçado.