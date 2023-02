Shaedon Sharpe, um diamante bruto para Portland

Shaedon Sharpe é um jovem com muita confiança, e isso ficou claro em uma de suas primeiras declarações antes do Draft da NBA.

“Vou ser um dos maiores da história” Sharpe declarado.

Para fazer os outros amarem você, primeiro você deve amar a si mesmo. Essa parece ser a frase que resume Shaedon Sharpefilosofia de vida de. Considerado o melhor projeto para o Draft de 2023, declarou-se no início de 2022.

É um jogador difícil de definir pelas exigências do basquete do qual fez parte até então, e seu caso é ainda mais singular pela história que tem desde os tempos de faculdade.

Apesar desses pontos de interrogação, Sharpeum armador/atacante de 19 anos, continua sendo um grande talento.

Era especialmente arriscado para qualquer equipe escolher um jogador sem ter uma ideia aproximada do que ele poderia oferecer em uma função definida, sem tê-lo visto em um cenário exigente.

No entanto, o Portland Trail Blazerscom a sétima escolha, pulou em águas profundas… e parece ter encontrado seu caminho nela.

O nativo de Ontário, considerando o que mostrou até agora nesta temporada, já provou ser uma seleção de draft realmente inteligente.

Sharpe posando para Kyle Kuzma@desbravadores

O papel de Sharpe em Portland

Shaedon Sharpe é um jogador dependente da bola para produzir. Desde sua chegada à NBA, foi obrigado a conviver com um baixíssimo volume de ações.

Isso é o que dá compartilhar um time (e posição) com dois dos maiores talentos ofensivos da liga: Damian Lillard e Anfernee Simons. Após 59 jogos, Shaedon está postando um USG% de 16,1.

Neste quesito, o jovem guarda do Portland ocupa o décimo terceiro lugar entre os estreantes que jogam pelo menos dez minutos por partida. Em 20 minutos por jogo, Sharpe tem média: 7,9 pontos, 2,5 rebotes, 0,7 assistências, 47,1% de campo, 34,7% de três, 66,7% de campo.

Chauncey Billups‘ a rotação foi interrompida no último mês. A lesão de Anfernee e as chegadas de Cam Reddish e Mattisse Thybulleos principais fatores dessas mudanças.

Embora a princípio se pudesse pensar que a lesão do jogador da Flórida levaria à promoção de Shaedon aos cinco titulares, a verdade é que ele continua na mesma função.

A paciência será fundamental para que seu talento se desenvolva

As pequenas coisas às vezes significam mais do que as grandes coisas. A verdadeira essência de Sharpe é nesses atributos intangíveis que ele vai construindo jogo a jogo.

A NBA oferece pouco espaço para erros. Por isso, e tendo em conta o facto de não ter competido na NCAA, era inviável ter uma ideia de como se enquadraria desde logo num esquema coletivo baseado num papel específico.

Portanto, o foco adequado que deve ser colocado em Sharpe é aquele que se concentra em suas habilidades e na relação entre sua fisicalidade e hábitos com a bola.

Shaedon é o atleta mais explosivo de sua geração e um dos jogadores externos mais talentosos fisicamente dos últimos anos.

Logicamente, isso leva a um grande número de destaques e vídeos que se tornam virais com o passar dos jogos. Essas qualidades também têm um grande impacto em como ele é usado por seu treinador.

Com uma parte inferior do corpo privilegiada que lhe permite ganhar espaço horizontal com relativa facilidade, ele respondeu bem à lacuna física entre o ensino médio e a NBA e é capaz de repetir jogadas fisicamente exigentes sem dificuldade.

Outro fator é sua mentalidade. A única coisa em sua mente é o resultado final, a meta de longo prazo.

“Estou ansioso para jogar e competir no mais alto nível. Um dos meus objetivos para esta temporada será ganhar o Rookie of the Year, depois me tornar um All-Star e ganhar um lugar no Hall of Fame”, Sharpe disse.

Desde que Shaedon revelou que não iria participar do concurso de enterradas para focar na segunda parte da temporada com o Portland, o canadense disputou cinco partidas nas quais obteve médias de 13,8 pontos, 4 rebotes, 2 assistências com porcentagens fantásticas: 61,8% em TC e 56,3% em T3. Uma pequena amostra do que ele tem a oferecer.

Sharpe possui um salto vertical raramente visto antes@desbravadores

Capacidade de plugue e plugue

Sharpe é um fenômeno especial e inconfundível. Seu atributo definidor é o tempo de espera, e o que diferencia um finalizador extraordinário de um bom finalizador é a capacidade de ajustar seu corpo no ar, e Sharpe se destaca nisso.

Suas enterradas são caracterizadas pelo desafio absoluto à gravidade e pela naturalidade avassaladora com que as emprega. Os contadores de histórias se maravilham com isso, o banco do blazer se deleita com isso. É como um truque de mágica; penetra na mente de quem assiste.

As características que tornam o nativo de Londres, no Canadá, tão espetacular e eficaz como matador também se aplicam a outras áreas de seu jogo. O mesmo senso de tempo natural que ele usa para preparar os alley-oops o torna um rebote eficaz.

Pontos fracos: tomada de decisão, manuseio da bola e inconsistência defensiva

A penetração sempre foi um elemento essencial do seu jogo. No entanto, o jovem jogador do Portland faz apenas 1,8 dribles por jogo. Até dez jogadores em seu time produzem mais do que isso, mas o pior vem em sua tomada de decisão quando ele se aventura no ataque.

Ele precisa adquirir essa capacidade de interpretar o jogo e dar ao trabalho defensivo o mesmo investimento físico que faz na direção oposta.

Outro aspecto que Sharpe precisa polir é o manuseio da bola. Ele não tem a melhor técnica. Ele não tem um salto excelente. Muitas vezes há uma falta de fluidez que às vezes acaba prejudicando-o com as viradas.

E, finalmente, há sua inconsistência defensiva. É verdade que, nos últimos jogos, Sharpe melhorou nesta área. Apesar de ter atributos físicos do calibre da NBA, ele é um jogador que cometeu alguns grandes erros na defesa.

Inconsistência é sua marca registrada. Shaedon precisará trabalhar duro para continuar a se desenvolver nessa área. Ele tem o potencial. Ele tem muito espaço para trabalhar nisso.

‘Air’ Sharpe, entre os melhores matadores da NBA@desbravadores

Exigências imediatas aos Blazers

O projeto de Portland exige isso. Shaedon precisa de minutos e repetições. Diferente Banchero ou Jabari SmithSharpe não tem um time que lhe dê a bola e minutos intermináveis ​​sem exigir resultados imediatos.

O que ele tem é outro gerador primário ao lado. Um dos melhores do campeonato, aliás. O que significa que sua produção estatística não é tão boa quanto a de outros novatos.

O jovem talento dos Blazers é sobrecarregado por uma dupla apreciação que tem muitos paradoxos. Por um lado, seu basquete suicida é celebrado e, por outro, ele é condenado por ser imprudente.

Se Shaedon moderasse seus poderes, ele perderia exatamente o que o torna diferente. O fato de um jovem talento confiar em seus instintos e sua recusa em mudar faz parte do que o tornará uma estrela, desde que ele continue trabalhando duro nos fundamentos.