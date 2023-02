Shakira apoia Rihanna nas redes sociais e comentário de Bizarrap viraliza

EUAlém da vitória do Kansas City Chiefs contra os Eagles na final do Super Bowl 2023, outro momento marcou a madrugada de ontem no State Farm Stadium, no Arizona: a atuação de Rihanna no intervalo do jogo.

A cantora se destacou no palco interpretando suas canções mais conhecidas, apesar de não lançar nenhum repertório novo há algum tempo.

A artista de Barbados também chamou a atenção por ter uma barriga levemente saliente, então os fãs começaram a especular se ela estaria grávida de seu segundo filho, algo que agora foi confirmado.

A fábrica de boatos enlouqueceu

Antes do show, muitos especularam que Rihanna poderia ser acompanhada por outro artista no palco, com rumores sugerindo que poderia ser alguém com quem ela havia colaborado em uma música.

Houve especulações sobre Eminemcom quem tem várias músicas, e até Shakira.

A colombiana está na moda e o fato de ela ter compartilhado uma música com a estrela do Super Bowl deu alguma substância aos rumores quando os dois lançaram ‘Can’t Remember to Forget You’.

Comentário de Bizarrap sobre postagem de Shakira para Rihanna

E apesar do fato de que Rihanna decidiu se defender sozinha e não se apresentar com mais ninguém, Shakira queria enviar a ela uma mensagem de apoio antes do intervalo do Super Bowl 2023.

Gerard PiquéO ex-parceiro de o fez através do Instagram e com uma foto do videoclipe que gravaram juntos.

“Lembrando dos velhos tempos. Desejo a você toda a sorte do mundo esta noite, Riri”, ela postou.

Obviamente a publicação se tornou viral e rendeu milhares de curtidas e comentários, mas há uma que se destaca das demais e é a escrita por Bizarrap.

O produtor argentino trabalhou com Shakira em uma sessão cheia de mensagens para Piqué e seu atual parceiro, Clara Chia.

“Um lugar tranquilo, felizmente,” barbear postou, referindo-se a toda a controvérsia que se seguiu à CONFIRA.