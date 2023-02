Shakira considera dar uma entrevista reveladora para esclarecer tudo o que aconteceu com Gerard Piqué

Tele se separou entre Gerard Piqué e Shakira tem sido um dos assuntos mais comentados nos últimos meses. Não só pela separação em si, mas por tudo o que aconteceu depois.

Shakira lançou recentemente uma música com barbearvisando escavações no antigo Barcelona jogador, que namora Clara Chia. Enquanto isso, o novo casal ganhou as manchetes de talk shows e revistas.

Shakira e Piqué vão a audiência para decidir a guarda dos filhos

Chia e Piqué optam por não falar publicamente

No entanto, pique e Clara Chia optaram por permanecer em silêncio. O primeiro tem lidado com seus negócios, como a Liga dos Reis, mas não parece disposto a tomar nenhuma ação legal contra seu ex-companheiro.

“Eles preferem ter essa atitude do que começar a processar todo mundo, embora neste momento nada possa ser descartado”, diz alguém de sua comitiva.

chia passou por um período difícil depois que foi revelado que ela é piquea nova namorada dele e ainda teve que pedir ajuda profissional para lidar com alguns problemas de ansiedade.

Shakira poderia dar uma entrevista

De acordo com 20minutos, Shakira poderia dar uma entrevista nas próximas semanas para esclarecer o que realmente aconteceu e discutir sobre seu rompimento com pique.

No entanto, não foi revelado quando esta entrevista poderia ocorrer.