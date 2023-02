Shakira descobre tudo sobre ruptura com Piqué: “Eu acreditava que uma mulher precisa de um homem para completá-la.”

Thora da verdade chegou para Shakira. A cantora colombiana deu sua segunda entrevista desde o término Gerard Piqué final do ano passado.

Em conversa com o jornalista mexicano Enrique Acevedo do Televisa rede, ela explicou como a separação a afetou, especialmente porque foi devido a uma infidelidade.

Ela afirmou que teve que aprender a se reconstruir depois de algo que parecia uma tragédia em sua vida pessoal.

A entrevista gerou grande expectativa, pois estreou na televisão mexicana, YouTube e streaming, que acabou saturando devido ao número de pessoas interessadas em saber sua verdade.

A entrevista foi gravada em Barcelona na semana passada, mas a estreia mundial estava marcada para a noite de segunda-feira, segundo o jornalista.

O papel da mulher na sociedade contemporânea

No primeiro fragmento da palestra, Shakira reconheceu a importância de as mulheres poderem contar suas histórias e apoiar umas às outras.

“Através de minhas canções, sempre senti o dever de usar minha voz e emprestá-la a quem não pode falar”, disse Shakira. “Percebi que as mulheres estão em um momento chave para a sociedadenuma altura em que o apoio que podemos receber uns dos outros é muito relevante.

“E como Madeleine Albright, Secretário de Estado dos EUA costumava dizer: ‘Há um lugar reservado no inferno para aquelas mulheres que não apoiam as outras.'”

Shakira também deu sua versão de como foi o sucesso de “Shakira: Bzrp Music Sessions, vol. 53” mudou a vida dela.

Shakira: Bzrp Music Sessions, vol. 53

“Estou bem no centro do debate por causa dessa música”, disse Shakira.

Shakira afirmou que a música é uma expressão crua do que ela sentiu depois de se separar do ex-jogador de futebol. Ela também revelou o impacto que sofreu ao ver sua vida de casal desmoronar e acabar com o sonho de uma família feliz.

“Também comprei a história de que uma mulher precisa de um homem para se completar, uma família”, disse Shakira. “Eu também tinha aquele sonho de ter uma família, onde os filhos teria um pai e uma mãe sob o mesmo teto.

“Nem todos os sonhos da vida são realizados, mas a vida dá um jeito de te compensar de alguma forma e acho que comigo tem mais do que compensado com esses dois filhos maravilhosos que me enchem de amor todos os dias e Também descobri que aquela fábula de que uma mulher precisa de um homem é falsa.”

Shakira admite dependência emocional

Shakira também falou sobre como ela deve reconstruir seu pesonal agora que ela não é mais dependente emocionalmente de Piqué.

“Eu sempre fui emocionalmente dependente de homenstenho que confessar”, disse ela. “Eu me apaixonei pelo amor e acho que consegui entender essa história de outra perspectiva.

“Hoje sinto que me basto e acredito que quando uma mulher enfrenta as adversidades da vida sai mais forte e quando sai mais forte é porque conheceu as suas próprias fragilidades, aceita a sua vulnerabilidade, expressando aquilo que ela sente, aquela dor, porque dizem que ‘o contrário de depressão é expressão’, Eu consegui sentir que sou o suficiente, algo que pensei que nunca poderia fazer. Agora me sinto completo.

“Sinto que dependo de mim e também tenho dois filhos que dependem de mim e sinto que tenho que ser mais forte que uma leoa, mas essa força para ser verdadeira tem que ser resultado de viver um luto de aceitar, de tolerar a frustração, de aceitar que há coisas que não se querque tem sonhos que se desfazem, que tem que pegar os pedacinhos do chão e se reconstruir de novo.”

Uma sessão de gravação com Bizarrap

Por fim, Shakira falou sobre a ajuda artística barbear deu a ela para expressar sua dor e transformá-la em Music Sessions # 53, que se tornou um sucesso mundial.

“Alguém tinha que tirar uma foto do dia em que trabalhei com o Bizarrap”, disse Shakira. “Um antes e depois porque entrei no estúdio de um jeito e saí de outro.

“É uma das coisas pelas quais sou grato a Biza, que ele me deu esse espaço, essa oportunidade de desabafar e sim, foi uma ótima saída para o meu próprio processo de recuperação. Acho que estaria em um lugar muito diferente se não tivesse tido a oportunidade de me expressar com essa música.”

Shakira lançou recentemente outra música com outro artista colombiano Karol G isso também toca em sua separação.