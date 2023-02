Shakira fez retoques cosméticos? Descubra o que eles são

Shakira é uma das últimas celebridades a passar por adaptações cosméticas, como tantas estrelas de hollywood frequentemente faz.

Segundo Vanitatis, a colombiana retocou vários aspectos do corpo, sendo um dos mais destacados os lábios.

A referida mídia afirma que a artista fez um aumento labial, sendo este o retoque estético mais fashion e que se tornou ainda mais comum nos últimos meses. Não seria a única, pois ela também já passou por outras ‘operações’.

Diz-se que ela se colocou nas mãos de um dos mais prestigiados centros estéticos do mundo.

Shakira sabia exatamente o que ela queria

Diz-se que esteve em Barcelona e, curiosamente, é a própria Shakira quem lhes deu várias indicações. Aparentemente, essa informação foi obtida após uma reunião com um de seus funcionários. Ele explicou que Shakira conhece muito bem o próprio corpo e que é ela mesma quem diz o que quer, onde e quanto.

“Quando você está sob a agulha, ela diz: ‘me dê 0,2 de toxina aqui’ e aponta para o local exato. Me dê 0,5 de ácido ali’, e ela aponta para outro ponto exato. Ela conhece seu rosto perfeitamente e instrui a equipe. Ela toca as sobrancelhas, os lábios, o sulco nasolabial, o queixo, os cantos da boca … “, foram as declarações coletadas por Vanitatis.

Ela nega que tenha feito rinoplastia. Sendo esta uma operação muito falada recentemente.