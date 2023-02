Shakira vira sereia em nova faixa com Manuel Turizo: Há uma escavação em Gerard Piqué e Clara Chia?

EUParece impossível, mas Shakira vai tentar de novo. Após o sucesso mundial de ‘Session 53’ de Shakira com Bizarrap, a arte oficial do próximo single de Shakira em colaboração com a cantora e compositora colombiana Manuel Turizo agora foi revelado.

Embora seja verdade que Shakira ainda não fez referência à capa do single “Copa vazia”, ​​a imagem – onde a artista aparece com rabo de sereia e cabelo rosa – foi publicada na conta do Twitter Shakira Media.

A grande dúvida é se ela será dirigida ao ex-parceiro Gerard Piqué e Clara Chia.

Apenas algumas letras vieram à tona e a verdade é que esses segundos mostram uma letra decididamente sensual, muito distante do que Shakira publicou no ano passado, desde que surgiram as notícias da infidelidade do ex-jogador e posterior divórcio.

“Estou com sede de você há um tempo, não sei por quê. Estou querendo mais, querendo beber de um copo vazio”, diz a letra.

Colaboração com Karol G

Deve-se lembrar que Shakiracolaboração planejada com Karol G era esperado para ser lançado em 2 de fevereiro, devido a ambos Shakira e Piquéaniversariantes dessa data.

No entanto, isso não aconteceu no final e nenhum dos dois cantores deu detalhes sobre o assunto no momento.