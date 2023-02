Shania Twain diz que sua cirurgia na garganta deixou uma grande cicatriz, mas foi um milagre

Shania Twain está se abrindo sobre seu terrível procedimento na garganta em 2018, dizendo que a deixou com uma cicatriz enorme, mas valeu a pena.

A Rainha do Country Pop foi entrevistada para um episódio de “The Graham Norton Show”, durante o qual Shania discutiu seus temores de que sua cirurgia de garganta aberta tivesse um impacto negativo em suas cordas vocais. Acabou que a cirurgia foi uma bênção retumbante.

Shania disse: “A operação foi muito invasiva e tenho uma grande cicatriz da qual me orgulho. Estou muito feliz por ter uma cicatriz em vez de não ter voz”.

A reação a #QueenOfMe tem sido irreal 🥹🥰 Este é um álbum comemorativo e sinto que celebrei com você a semana toda! Eu vou me divertir muito fazendo isso ao vivo na turnê!! https://t.co/XNlVkncHxl pic.twitter.com/nGYmcP0RXi

Durante sua entrevista, que irá ao ar na sexta-feira, Shania foi acompanhada no palco por outras grandes celebridades… incluindo Salma Hayek , Julianne Moore dar lizzo . A estrela country também falou sobre seu primeiro disco desde a cirurgia de 2018, “Queens of Me”, dizendo “Acabei fazendo um álbum muito feliz, inspirado e comemorativo”.

E apenas no ano passado … Shania subiu ao palco com Estilos de Harry no Coachella. Parece que ela voltou!