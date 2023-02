Shannon Sharpe fala sobre as recentes tensões com o co-apresentador Skip Bayless

Shannon Sharpe, o Hall da Fama da NFL e co-apresentador de ‘Indiscutível’se abriu sobre as recentes tensões entre ele e seu co-anfitrião, Skip Bayless.

As duas personalidades da TV trabalham juntas há mais de seis anos, mas nos últimos meses tiveram um desentendimento que causou Sharpe deixar Bayless para fazer o show sozinho.

A raiz da tensão entre Sharpe e Bayless parecia ser um tweet polêmico feito por Bayless em janeiro sobre Damar Hamlin, que causou alvoroço. Este tweet levou Sharpe a deixar o programa por dois meses, levando a especulações de que havia uma desconexão crescente entre os dois apresentadores.

No entanto, em uma entrevista recente, Sharpe revelou que os dois conseguiram resolver seus problemas e seguir em frente. Ele admitiu que tiveram “dois meses ruins” juntos, mas, no final das contas, conseguiram deixar as diferenças de lado e voltar a trabalhar juntos.

Os comentários de Sharpe serão um alívio para os fãs de ‘Indiscutível‘, que aprenderam a amar a dinâmica entre Sharpe e Bayless. O show se tornou obrigatório para os fãs de esportes em todo o país, e a química entre os dois apresentadores tem sido uma grande parte de seu sucesso.

De sua parte, Bayless ainda não comentou publicamente sobre as recentes tensões entre ele e Sharpe. No entanto, com Sharpe indicando que os dois superaram seus problemas, os fãs podem esperar ver a dupla de volta à ação em ‘Undisputed’ em um futuro próximo.

Da tensão à resolução: Shannon Sharpe e Skip Bayless reacendem sua química no ar

De acordo com Sharpe, a chave para resolver suas tensões foi sentar com Bayless para limpar o ar. Durante a conversa, ambos perceberam que eram melhores juntos do que separados e que tinham uma ótima relação de trabalho. Embora não sejam tão próximos quanto algumas outras personalidades da TV, Sharpe acredita que a distância contribui para uma melhor dinâmica do programa.

“Acho que ajuda nosso relacionamento no ar o fato de não sermos tão próximos”, disse Sharpe. “Ele não sabe o que estou pensando e não sabe o que vou dizer.”

Sharpe também observou que seu relacionamento no ar está em um lugar muito melhor agora do que antes, e que se eles se tornassem muito próximos fora das câmeras, isso poderia prejudicar seu relacionamento pessoal.

Embora Sharpe e Bayless possam não ser tão próximos quanto alguns outros co-apresentadores do setor, é claro que eles têm uma ótima relação de trabalho que dura mais de seis anos. Com as tensões agora resolvidas, os fãs de ‘Indiscutível’ podemos esperar ver a dupla dinâmica de volta à ação mais uma vez.