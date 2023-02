Shaq tem uma mensagem clara para os odiadores do desempenho de Rihanna no Super Bowl ‘cale a boca’

Shaquille O’Neil tem sido um campeão para o desempenho um tanto “controverso” de Rihanna no Super Bowl, já que houve pessoas que falaram sobre a apresentação e desqualificaram seu show, para o qual Shaq foi muito claro.

Shaq acredita que Rihanna fez um grande show

Shaq abordou a situação de Rihanna no episódio desta quinta-feira de “The Big Podcast with Shaq”, alegando que viria para aqueles que continuaram a falar mal do Super Bowl Halftime Show.

Junto com Nischelle Turner e Candace Parker, Shaq disse: “Todos vocês que desrespeitam minha Rihanna, calem a cara. Calem a boca,”

“Vivemos em um mundo onde as pessoas têm muita liberdade”, disse ele. “Guarde seus malditos pensamentos para si mesmo. Ela fez um trabalho maravilhoso. Ela está grávida. Ela o abençoou. Ela fez o que ela queria. Ela fez isso. Apenas deixe para lá. Todos vocês superestrelas que estão desrespeitando e causando problemas, calem a boca. Cale a boca.”

Shaq continuou elogiando o esforço e a condição de Rihanna, já que ela tinha 118,7 pessoas sintonizando para assistir ao show dela: “Você fez um ótimo trabalho, obrigado. Eu te amo. Todos nós amamos você”, disse ele.

Bill Goldberg afirma que ficou “enojado” com a dança de agarrar a virilha de Riri, afirmando em seu podcast “CarCast”, “Quero dizer, fiquei enojado com isso. Só isso. Vamos apenas dizer isso. Achei horrível”, disse ele.

Shaq dobrou a aposta e disse que ‘atacaria’ aqueles pessimistas

Além disso, Shaq mencionou que teria que atacá-los, pois eles continuariam a dizer coisas ofensivas a ela “Se ela fosse minha mulher e eu visse um de vocês superestrelas fazer isso”, elaborou Shaq, “eu vou ter que chegar em vocês. Rappers. Candidatos presidenciais. Vou ter que pegar vocês. Deixem-na em paz.”

“Todos vocês que têm algo a dizer, calem a boca. Que tal isso? Obrigado”, disse ele.