Tsua noite de terça Lebron James saiu na frente e marcou mais de 36 pontos no Los Angeles Lakers perda para o trovão da cidade de oklahoma quebrar Recorde de pontuação de todos os tempos da NBA de Kareem Abdul-Jabbar de 38.387 pontosapenas alguns dias depois de subir para o quarto lugar na tabela histórica de assistências.

LeBron James supera qualquer um na história da NBA

Na entrevista pós-jogo para NBA na TNT, Shaquille O’Neal pressionado James reconhecer-se como o “CABRA” do NBAalgo que LeBron não estava pronto para proclamar, em vez disso insistiu que está feliz por estar no topo com os maiores jogadores que já pisaram em um NBA tribunal.

“Vou me enfrentar contra qualquer um que já jogou este jogo. … Sempre me sinto o melhor a jogar este jogo”, foi expresso por LeBron James.

Shaquille O’Neal diz que LeBron James é o “GOAT”

Depois de entrevistar Lebron James ao vivo no programa pós-jogo para NBA na TNT, Shaquille O’Neal disse que não quer mais que ninguém discuta quem foi o melhor jogador de basquete que já jogou no NBA porque esse título sabe pertence a Lebron James.

James ganhou quatro campeonatos com três franquias diferentes e jogou no Finais da NBA em dez ocasiões distintas, além de estar entre os líderes também em assistências.