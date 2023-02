Shawn Mendes visto novamente com Jocelyne Miranda: O quiroprático de 51 anos é sua nova namorada?

Shawn Mendes foi visto na terça-feira caminhando no Runyon Canyon Park em Los Angeles ao lado de sua suposta namorada, Dr. A. S. Jocelyne Miranda.

O quiroprático de 51 anos está ligado ao cantor de 24 anos há alguns meses. Ela foi vista com leggings pretas, uma blusa preta e tênis branco. Enquanto isso, um Mendes sem camisa estava vestindo apenas um par de shorts pretos, meias altas e botas de caminhada.

O suposto casal foi flagrado almoçando no verão passado, com Miranda indo com mendes para uma pós-festa do Grammy. Ela já trabalhou com várias celebridades, incluindo post malone e Justin Bieber.

mendes datado Camila Cabello por cerca de três anos antes de terminar em novembro de 2021 e começar a namorar Austin Kevitch último Junho.

“shawn e CamilaA separação foi mútua”, disse uma fonte ao Entertainment Tonight na época.

“Eles perceberam que estão em lugares totalmente diferentes em suas vidas neste momento, e era hora de acabar com as coisas.

“Ambos estão tristes com a separação, mas fazendo o possível para cuidar de si mesmos, manter-se ocupados e cercar-se de entes queridos”.

No entanto, Entertainment Tonight revelou no início deste mês que Camila cortar relações com Kevitch.

“Camila e Austin se separou”, disse uma fonte.

“Foi anunciado em um boletim do Lox Club que Austin está solteiro de novo.

“Não há sangue ruim entre eles e ambos estão muito ocupados em suas carreiras.

“Tornou-se difícil equilibrar isso e o relacionamento deles.”