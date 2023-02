Sheffielf Utd 3-1 Wrexham: FA Cup desgosto para Ryan Reynolds e Wrexham

Ryan Reynolds atingiu uma figura desamparada quando o Sheffield United marcou o empate no último suspiro no primeiro confronto entre sua equipe, Wrexhame as Lâminas.

No entanto, o ator de Hollywood que se tornou dono do futebol vai se sentir mal do estômago pela segunda vez, já que os Blades repetiram o feito no replay da Copa da Inglaterra na noite de terça-feira.

Wrexham mostraram o melhor de si em campo em Bramall Lane, levando o jogo para um time que atualmente ocupa o segundo lugar no campeonato e provavelmente estará de volta à Premier League na próxima temporada.

Apesar de um início confiante no maior palco que muitos de seus jogadores já experimentaram, foi um primeiro tempo sem momentos reais de brilho.

James McAtee tem sido um dos jogadores mais criativos do Sheffield United nesta temporada, mas desperdiçou a melhor chance do time.

Sheffield United partiu em contra-ataque pouco antes do intervalo, com o Cidade de Manchester empréstimo correndo com a bola.

Ele teve a chance perfeita de deslizar a bola para Billy Sharp e abriu o placar, mas em vez disso ele foi ele mesmo e acertou um chute lateral ao lado da trave.

Paul Mullin, do Wrexham, no centro, comemora após marcar o primeiro gol de sua equipeJon SuperPA

Wrexham mostrou seu caráter

O segundo tempo foi movimentado, com Sheffield United assumindo a liderança em estilo enfático com apenas cinco minutos jogados.

Um deslize defensivo permitido Anel Ahmedhodzic para invadir a grande área do Wrexham, e o zagueiro bósnio disparou um chute infernal para o alto da rede.

Este gol pouco ajudou a diminuir o ânimo dos visitantes, e o Wrexham teve a chance de empatar nove minutos depois.

Um pênalti foi concedido por um desafio estranho e Paul Mullin converteu sua penalidade com poder e intenção.

Foi aí que a história azedou para Reynolds e companhia, já que os visitantes receberam um segundo pênalti por um deslizamento mal pensado dentro da área.

Faltando 12 minutos para o final do jogo, Mullin mais uma vez avançou de 12 jardas, mas seu remate poderoso não foi tão alto quanto o primeiro e o goleiro Adam Davies foi capaz de desviar.

Quando a partida se aproximava dos acréscimos, um passe longo foi jogado no meio-campo do Wrexham, que sem pressão teria sido facilmente defendido, mas rolou por baixo dos pinos do zagueiro e direto para o caminho de Sharp.

O atacante inglês aproveitou e encaixou a bola no canto inferior da rede.

Com o lado visitante empilhando jogadores para a frente, Sander Berge foi capaz de marcar outro gol no contra-ataque, acertando o teto da rede com um belo remate, encerrando a corrida do Wrexham na Hollywood FA Cup e reservando Sheffield United uma gravata com Tottenham Hotspur.