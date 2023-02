Shopping Aricanduva atualiza quadro com novas VAGAS de EMPREGOS

No estado de São Paulo, o Shopping Aricanduva faz saber aos interessados abertura de novas vagas de empregos para profissionais em diversas especialidades aos interessados que desejam ingressar no mercado de trabalho.

Confira abaixo as oportunidades:

Ajudante de Cozinha;

Assistente de Loja;

Líder de Turno;

Atendente;

Vendedor(a);

Gerente de Loja;

Caixa;

Auxiliar de Escritório.

Sobre o Shopping

Em São Paulo, o Centro Comercial Aricanduva é o maior Shopping da América Latina e tem o primeiro lugar na preferência dos consumidores da Zona Leste de São Paulo. É formado pelo Shopping Leste Aricanduva, Interlar Aricanduva (voltado para o segmento moveleiro) e Auto Shopping Aricanduva, especializado em automóveis, motos, acessórios e serviços. São 545 lojas, 16 concessionárias completas de veículos e motos, 13 salas de cinema, 3 praças de alimentação, 2 hipermercados, 2 home centers, 1 academia, área de lazer.

aricanduva.com.br

Características essenciais em funcionários e colaboradores

AGILIDADE: Um bom funcionário deve ser flexivél e ágil na tomada de decisões. Os funcionários precisam saber responder às suas responsabilidades com rapidez e eficiência, sem comprometer o desempenho da equipe e da empresa.

INICIATIVA: Expressar ativamente opiniões e suas idéias é uma condição necessária para excelentes funcionários. Aqueles que estão dispostos e determinados a participar e até liderar as mudanças e ações da empresa indicam seu desejo de cooperar com o desenvolvimento do negócio.

FLEXIBILIDADE: Assim como as empresas devem se tornar cada vez mais flexíveis, os bons funcionários também devem possuir a característica da flexibilidade. Como estarão lidando com diferentes culturas e diferentes situações ao longo de suas carreiras, precisam ser flexíveis e sempre abertos a mudanças caso precisem alterar algum projeto, ação, programa ou mesmo posicionamento.

via santander negocios e empresas

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever, exclusivamente, no endereço eletrônico do Shopping Aricanduva e cadastra-se na função desejado.

Vale lembrar que as vagas oferecidas estão sujeitas a alterações e podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento. Não perca tempo e garanta já o cadastro.

