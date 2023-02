Shovlin: Hamilton é melhor em perder do que a maioria que já vi

Mercedes continua a mimar Lewis hamilton. Os ex-campeões estão negociando sua renovação e não perdem a oportunidade de elogiar o ex-campeão mundial.

Além disso, nesta fase do ano, é tempo de proclamar boas intenções, esquecer brigas passadas ou declarações infelizes e aguardar um possível triunfo.

É por isso que quase todos parecem ter esquecido as duras críticas do inglês ao carro no ano passado.

André Shovlinengenheiro-chefe da Mercedesque conhece o britânico desde que se juntou a eles em 2013, está nessa posição.

“Você não pode pedir a Lewis para ficar feliz quando ele perdeu uma corrida; não é assim que ele funciona, mas ele perde muito bem se você quiser que alguém volte e ganhe o próximo”, disse ele à BBC.

“Na verdade, ele é melhor em perder do que a maioria que já vi por causa de quão diligentemente ele passa pelo bloco de trabalho de entender o que ele precisa para ser melhor, onde ele perdeu as oportunidades.

“Ele não gosta, mas é sobre o resultado na próxima corrida, não se ele está sorrindo ou dando uma boa entrevista.”

Shovlin adicionou mais elogios para hamiltonrotulando-o de “fenomenal”.

“Lewis tem talento natural em abundância mas sua ética de trabalho e capacidade de se desenvolver e melhorar continuamente significa que, para os pilotos que tentam vencê-lo, ele é um alvo em movimento”, acrescentou.

“A coisa com Lewis agora é que seus dias ruins são tão poucos e distantes entre si e mesmo em seus dias ruins ele é tão bom quanto os outros.

“Foi isso que o levou ao nível que ele é. É a consistência. E quando ele está no seu melhor, o nível é simplesmente fenomenal.”