Show de pré-visualização de Jake Paul vs. Tommy Fury: Quem está sob mais pressão para vencer?

Jake Paul vs. Tommy Fury está finalmente aqui. Mas depois de mais de um ano de conversa fiada, acúmulo e falsas partidas, o mundo dos esportes de combate está prestando atenção?

Mike Heck, do MMA Fighting, Alexander K. Lee e Jed Meshew discutem a luta de boxe Paul x Fury de domingo, o nível de interesse na luta, o que está em jogo para os dois homens, quem deve sentir mais pressão, o tudo ou nada aposta que Paul e Fury concordaram antes da luta, se o ex-lutador do UFC Nate Diaz é o próximo para Paul vencer ou perder, e muito mais.

Paul vs. Fury acontece no dia 26 de fevereiro na Diriyah Arena, na Arábia Saudita. O MMA Fighting terá a cobertura ao vivo do evento durante toda a tarde de domingo.

Assista ao show de pré-visualização de Jake Paul vs. Tommy Fury acima. Uma versão somente em áudio do programa pode ser encontrada abaixo e no Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify e Stitcher.