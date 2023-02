Show de prévia do UFC Vegas 69: será que a vencedora de Jessica Andrade x Erin Blanchfield terá uma disputa de cinturão a seguir?

As apostas são altas na luta principal do UFC Vegas 69 entre a ex-campeã peso-palha Jessica Andrade e a novata peso-mosca Erin Blanchfield. O ouro do campeonato estará em jogo para quem sair vitorioso no sábado no UFC APEX?

Mike Heck do MMA Fighting, Alexander K. Lee e E. Casey Leydon discutem Blanchfield recebendo Andrade como um substituto de última hora para Taila Santos, e se uma luta pelo título estará em jogo em 125 libras para Blanchfield com uma vitória, ou para Andrade a 115 libras se a ex-campeã levantar a mão.

Além disso, eles discutem outras lutas do card principal que se destacam, Jim Miller procurando estender seu recorde de vitórias no UFC contra Alexander Hernandez, lutas e lutadores que estão voando sob o radar e muito mais no primeiro evento da promoção desde um memorável UFC 284 cartão pay-per-view.

Assista ao show de prévia do UFC Vegas 69 acima. Uma versão somente em áudio do programa pode ser encontrada abaixo e no Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify e Stitcher.