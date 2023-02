Show do intervalo do Super Bowl de Rihanna destruído pela lenda da WWE Bill Goldberg: “Foi horrível”

Rihannao tão esperado retorno do Brasil aos palcos públicos aconteceu no intervalo do Super Bowl LVIImas embora tenha sido visto por pouco mais de 118 milhões de pessoas, a realidade é que não convenceu a todos.

Uma das celebridades que não gostou nada do show foi a lenda da WWE Bill Goldbergque chamou a performance de Rihanna de “horrível”.

Goldberg foi um convidado no Podcast CarCast com Matt ‘Motorator’ D’Andriaonde expressou seu desdém pelo show do intervalo no Kansas City Chiefs–Philadelphia Eagles jogo.

Grávida, Rihanna faz performance incrível no intervalo do Super Bowl

Goldberg chama o show de ‘nojento’

“Achei Rihanna horrível. Ela me enojou. É isso. Vamos colocar desta forma. Achei horrível”, exclamou Goldberg.

D’Andria comentou que não achou bom nem ruim, mas sentiu que faltava estilo e era “um pouco chato”. Acrescentou que gostava mesmo era de cantor sertanejo Chris Stapletonversão do hino dos Estados Unidos.

Goldberg foi uma das celebridades que ousou criticar o show de Rihanna, assim como o ex- Presidente Donald Trumpque também criticou Rihanna e seu show.

Através dele Verdade social plataforma, Trump foi impiedoso com a cantora de Barbados: “Rihanna deu, sem dúvida, o pior show do intervalo da história do Super Bowl. linguagem ofensiva

Parte das críticas a Rihanna foi por ser plana visualmente, sem troca de figurino ou cenografia, e com ela tentando dançar o melhor que podia, já que a gravidez (que ela revelou naquele momento) a impedia de fazer movimentos bruscos. .