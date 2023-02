Show do intervalo do Super Bowl nos bastidores: foi assim que a grávida Rihanna comemorou depois

Sunday’s Super Bowl ficou na memória, pois, em campo, o Kansas City Chiefs bater o Philadephia Eagles 35-38 e, ao intervalo, Rihanna tornou-se a primeira artista grávida a se apresentar no Super Bowl.

A cantora apresentou alguns de seus maiores sucessos, incluindo ‘B *** h better have my money’, ‘Where have you been?’, ‘Only girl in the world’, ‘We found love’, ‘Rude boy’, ‘ Work’, ‘Wild thinking’, ‘Pour it up’, ‘All of the lights’, ‘Run this town’ e ‘Umbrella’ antes de encerrar sua apresentação com ‘Diamond’.

Grávida, Rihanna faz performance incrível no intervalo do Super Bowl

Como Rihanna comemorou após seu show no Super Bowl?

Após sua apresentação, um vídeo foi carregado no Instagram que mostrava Rihanna em sua roupa de performance sendo elogiada por alguns dos mais próximos a ela.

Rihanna foi vista pulando para cima e para baixo e agitando as mãos no ar.

O maior desafio de Rihanna

Antes do show, a estrela destacou como a escolha de seu set list foi talvez a parte mais desafiadora de sua performance.

“Selecionar a lista de reprodução foi a parte mais difícil, decidir como maximizar 13 minutos, mas também comemorar”, Rihanna disse durante uma entrevista coletiva, observando que havia cerca de 39 versões do set list.

“É assim que esse show vai ser – vai ser uma celebração do meu catálogo da melhor maneira que poderíamos ter feito.”