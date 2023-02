Show pós-luta do Bellator 290: reação à luta final de Fedor Emelianenko, estreia do Bellator na CBS

A estreia do Bellator na CBS já passou, a carreira do lendário Fedor Emelianenko está oficialmente encerrada e não foi o final feliz que muitos fãs de MMA esperavam.

Após o evento Bellator 290 de sábado, Mike Heck, Shaun Al-Shatti e Jed Meshew, do MMA Fighting, reagem à derrota de Emelianenko por nocaute técnico no primeiro round para o campeão peso-pesado Ryan Bader no evento principal, a resposta elegante de Bader a como tudo aconteceu, seja ou não uma luta com Francis Ngannou poderia acontecer, como o card se comportou como um todo, o estoque de Johnny Eblen após uma performance fantástica contra Anatoly Tokov para manter seu campeonato dos médios, a finalização sensacional de Brennan Ward sobre Sabah Homasi, o nocaute do ano de Lorenz Larkin e muito mais .

Assista ao show pós-luta do Bellator 290 acima, ou uma versão somente em áudio do show também pode ser transmitida abaixo e no Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Stitcher e onde mais você conseguir seus pods.