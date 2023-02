Show pós-luta do UFC 284: Islam Makhachev é o melhor lutador do planeta depois de derrotar Alexander Volkanovski?

Islam Makhachev conquistou uma dura decisão unânime sobre o campeão dos penas Alexander Volkanovski na luta principal do UFC 284. Enquanto Makhachev venceu a batalha frente a frente para manter o título dos leves, foi a impressionante derrota de Volkanovski o suficiente para ele manter sua posição número 1 libra por libra?

Após um memorável evento pay-per-view em Perth, Austrália, Mike Heck, Shaun Al-Shatti e Jed Meshew, do MMA Fighting, recapitulam a clássica batalha campeão contra campeão entre Makhachev e Volkanovski, discutem como os dois lutadores ficaram melhores do que antes entrando e por que Makhachev merece suas flores tanto quanto Volkanovski. Além disso, o painel fala sobre o melhor desempenho da carreira de Yair Rodriguez contra Josh Emmett para ganhar o título interino dos penas e uma provável luta de unificação com Volkanovski, o desempenho incrível de Jack Della Maddalena contra Randy Brown e muito mais.

Assista ao programa pós-luta do UFC 284 acima, ou uma versão somente em áudio do programa também pode ser transmitida abaixo e no Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Stitcher e onde mais você conseguir seus pods.