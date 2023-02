Show pós-luta do UFC Vegas 69: reação à impressionante finalização de Erin Blanchfield sobre Jessica Andrade

Erin Blanchfield passou em seu maior teste com louvor e finalizou Jessica Andrade no segundo round da luta principal do UFC Vegas 69, neste sábado, no UFC APEX. Após a vitória, Blanchfield convocou o vencedor da luta pelo título do UFC 285 entre Valentina Shevchenko e Alesa Grasso. Caso Shevchenko retenha, Blanchfield será o desafio mais difícil do campeão de longa data?

Mike Heck, José Youngs e Jed Meshew, do MMA Fighting, reagem à vitória massiva de Blanchfield contra o perigoso Andrade e discutem as chances que “Cold Blooded” teria contra Shevchenko. Além disso, eles discutem o estranho desempenho de William Knight em sua derrota por decisão unânime para Marcin Prachnio, a vitória por decisão de Alexander Hernandez sobre Jim Miller, a má sorte de Evan Elder vencendo 20-18 em todos os três placares contra Nazim Sadykhov antes de um corte forçar a luta para ser chamado na terceira rodada, e muito mais.

Assista ao show pós-luta do UFC Vegas 69 acima, ou uma versão somente em áudio do show também pode ser transmitida abaixo e no Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Stitcher e onde mais você conseguir seus pods.