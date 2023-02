Show pós-luta do UFC Vegas 70: UFC venceu o fim de semana no MMA?

Nikita Krylov e Ryan Spann não fecharam o UFC Vegas 70 como planejado, já que a luta foi cancelada pouco antes do início programado. Mas Brendan Allen aproveitou ao máximo sua primeira luta no evento principal do UFC – e surpreendeu muita gente no processo.

Mike Heck, Shaun Al-Shatti e Alexander K. Lee, do MMA Fighting, reagem à impressionante vitória de Allen por finalização no terceiro round sobre Andre Muniz na luta principal dos médios e onde ele pode ir após a maior vitória de sua carreira. Além disso, eles discutem o retorno bem-sucedido de Tatiana Suarez ao octógono pela primeira vez em quase quatro anos com sua finalização em Montana De La Rosa, se o UFC venceu o fim de semana no MMA, o desempenho inacreditável de Yaroslav Amosov contra Logan Storley para manter seu título meio-médio do Bellator , Fabricio de Andrade venceu por nocaute técnico John Lineker pelo ONE Championship na sexta-feira, Phil De Fries parando Todd Duffee no primeiro round no sábado para manter sua incrível corrida pelo título dos pesos pesados ​​do KSW, Floyd Mayweather x Aaron Chalmers e muito mais.

Assista ao show pós-luta do UFC Vegas 70 acima, ou uma versão somente em áudio do show também pode ser transmitida abaixo e no Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Stitcher e onde mais você conseguir seus pods.