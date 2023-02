Sicredi abre EMPREGOS, estágios e banco de talentos pelo país

O Sicredi é uma empresa brasileira que opera no segmento financeiro, atualmente contando com mais de 6 milhões de associados. A corporação está presente em milhares de municípios brasileiros, oferecendo produtos e serviços de qualidade a todos os clientes. Recentemente, a entidade financeira abriu novas vagas de emprego. Confira, a seguir.

O Sicredi é uma das melhores instituições financeiras do Brasil, oferecendo inúmeros produtos relacionados ao setor, incluindo cheque empresarial, construção e reforma, conta garantida, possibilidade de investimentos, entre diversos outros.

Atualmente, a entidade possui unidades em milhares de cidades do território brasileiro, oferecendo inovação e os melhores planos financeiros a todos os clientes. Dessa forma, é possível desenvolver e impactar positivamente as comunidades em que o Sicredi está presente.

Há pouco tempo, a corporação divulgou a abertura de novas oportunidades de emprego pelo país, incluindo vagas em banco de talentos e de estágio. Dentre Os cargos disponíveis, estão:

Gerente de Negócios – Rio de Janeiro / RJ;

Assistente de Negócios – Formosa do Rio Preto / BA;

Gerente de Agências – Santos Dumont / MG;

Banco de Talentos (PCD) – Guarapuava / PR;

Assessor de Negócios – Maringá / PR;

Caixa – Salto / SP;

Caixa (PCD) – Ribeirão Preto / SP;

Estágio – Araraquara / SP;

Data Leader – Porto Alegre / RS.

Veja também: Riachuelo abre novas OPORTUNIDADES de emprego no Brasil

Como se candidatar

O Sicredi está em constante movimento e está sempre oferecendo novas vagas de emprego dentro de suas agências. Assim, é possível garantir inovação e desenvolvimento através de novos talentos.

Para se candidatar às vagas em aberto na instituição, basta entrar no site 123empregos e seguir as instruções.

Mantenha-se atualizado diariamente com as vagas de emprego anunciadas aqui, no Notícias Concursos, e participe dos principais processos seletivos de recrutamento de grandes empresas.