Sidney Outlaw é reprovado no teste de drogas, Brent Primus entra no GP dos leves no Bellator Paris

O peso leve do Bellator, Sidney Outlaw, falhou em um teste de drogas fora da competição em conexão com sua luta no Bellator Paris contra Mansour Barnaoui e foi suspenso por seis meses.

Outlaw deu positivo para três substâncias proibidas separadas: ostarine, cardarine e anastrozol, de acordo com Michael Mazzulli, que atua como regulador da promoção para eventos no exterior. A suspensão de Outlaw é retroativa à data de seu teste antidoping positivo em 4 de fevereiro, o que o excluiu do GP dos leves do Bellator na luta pelas quartas de final contra Barnaoui. Ele é elegível para competir novamente em 4 de agosto.

No lugar de Outlaw vai o ex-campeão peso leve Brent Primus, que recentemente reclamou que foi deixado de fora da competição de $ 1 milhão, que começa no Bellator 292 em 10 de março em San Jose, Califórnia.

Brent Primus conta @guicruzzz ele “queria chorar” ao saber que estava fora do GP dos leves do Bellator. “Perdi toda a motivação. Eu só dói, cara. Dói muito.” pic.twitter.com/C62KWhZyOc — MMAFighting.com (@MMAFighting) 19 de janeiro de 2023

ESPN.com relatou pela primeira vez o teste positivo de Outlaw e a inclusão de Primus no torneio. Mazzulli disse que Outlaw também precisará submeter-se a dois ou três testes de drogas antes de sua suspensão ser liberada. Ele não sabia se Outlaw planejava apelar do resultado.

Mazzulli acrescentou que os competidores restantes confirmados para o GP dos leves do Bellator também foram testados para drogas e deram negativo para substâncias proibidas.

Ostarine, um modulador seletivo do receptor de androgênio (SARM), imita drogas para construção muscular e é proibido em todos os momentos, de acordo com a Agência Mundial Antidopagem. O composto foi associado a vários casos envolvendo suplementos contaminados; Os lutadores do UFC conseguiram diminuir as sanções vinculando seus testes positivos de drogas a suplementos de venda livre. Cardarine é classificado como um modulador hormonal e metabólico que tem sido associado a várias drogas positivas nas Olimpíadas. O anastrozol é um bloqueador de estrogênio que acredita-se minimizar os efeitos colaterais negativos dos anabolizantes. Todas as drogas são proibidas em todos os momentos.

Outlaw competiu mais recentemente em julho passado no Bellator 283, onde perdeu por nocaute técnico para Tofiq Musayev. A derrota quebrou uma sequência de duas vitórias consecutivas construída após uma tentativa malsucedida pelo título dos leves, então detido por Michael Chandler.

Primus, que em 2017 venceu Chandler para manter brevemente o título dos leves antes de cede-lo seis meses depois, lutou mais recentemente em junho passado, perdendo por nocaute técnico para Alexander Shabliy no Bellator 282. Ele está 3-2 desde suas duas lutas com Chandler .