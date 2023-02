Siga a transmissão ao vivo do tapete vermelho do Grammy Awards

Beyoncé emergirá do Grammy Awards como a artista mais condecorada de todos os tempos?

Essa é uma das principais histórias da cerimônia de domingo, onde a superestrela é a principal indicada e precisa de quatro vitórias para fazer história.

Vários dos maiores nomes da música, incluindo Beyoncé, estão concorrendo às principais honras da noite – Harry Styles, Mary J. Blige, Kendrick Lamar, ABBA e Lizzo estão todos entre os indicados a álbum do ano. Adele se junta a eles na competição de recorde do ano.

Trevor Noah apresentará a transmissão ao vivo da Crypto.com Arena, no centro de Los Angeles, a partir das 20h00 do leste na CBS e Paramount+. O show incluirá apresentações de Bad Bunny, Mary J. Blige, Sam Smith, Lizzo, bem como tributos musicais especiais aos falecidos músicos Takeoff, Loretta Lynn e Christine McVie.

Mas com 91 categorias do Grammy, a maioria dos prêmios é entregue durante a cerimônia de estreia transmitida ao vivo pela Recording Academy. É durante esse show que Beyoncé pode ultrapassar o compositor húngaro-britânico Georg Solti como a artista com mais Grammys. (Solti ganhou seu recorde de 31º Grammy em 1997.)

Poderia haver muitas outras estreias: se Bad Bunny ganhasse o álbum do ano com “Un Verano Sin Ti”, seria a primeira vez que um álbum em espanhol levaria para casa o prêmio máximo. Taylor Swift, cujo último álbum “Midnights” não foi elegível para o Grammy deste ano, pode ganhar seu primeiro troféu de música do ano com “All Too Well”. Uma vitória de Adele como música do ano por sua faixa “Easy on Me” faria dela a artista mais condecorada na categoria com três vitórias, as outras vindo de seus megahits “Hello” e “Rolling in the Deep”.

O Grammy deste ano também introduziu várias novas categorias, incluindo uma para composição de música para videogame. E vários não músicos, como a atriz Viola Davis e Amanda Gorman, poderiam levar troféus para casa. Uma vitória de Davis na categoria de melhor audiolivro, narração e gravação de histórias faria dela uma EGOT – uma artista que ganhou um prêmio Emmy, Grammy, Oscar e Tony.

O show deste ano marca um retorno a Los Angeles depois que a pandemia primeiro atrasou, depois forçou o Grammy a se mudar para Las Vegas no ano passado. Noah também foi o anfitrião da cerimônia, que viu Jon Batiste levar para casa o álbum do ano.