Significado do Dia dos Namorados: Qual é a origem do Dia dos Namorados?

Considerado um dos eventos mais especiais do calendário, a comemoração do dia dos namorados acontecem todos os anos no mês de fevereiro.

Filho da deusa do amor Vênus e do deus da guerra Marte, deus do desejo Cupido se tornou o ícone do Dia dos Namorados.

A origem do Dia dos Namorados

Existem várias teorias sobre a origem do Dia dos Namorados. Alguns historiadores acreditam que se originou na Roma antiga, especificamente na celebração das Lupercais.

Esta palavra vem de lupus, que significa lobo em latim. Os sacerdotes sacrificavam uma cabra, para fertilidade, e um cachorro, para purificação.

Depois dos sacrifícios, os meninos saíam para a rua e açoitavam as mulheres com a pele do animal cabra para torná-las mais férteis.

Outros acreditam que o Dia dos Namorados está relacionado à festa de Juno Februata, onde jovens solteiros desenhavam um pequeno pedaço de papel com o nome de uma mulher inscrito em uma caixa dada a eles.

Quem foi São Valentim?

Por outro lado, é relativamente claro quem foi São Valentim. Ele viveu em Roma no século III e serviu como sacerdote.

O governante de Roma, Claudius II Gothicus, criou uma lei que proibia os jovens de se casarem para que pudessem ingressar no exército. No entanto, Valentine começou a se casar com jovens em segredo.

Valentine foi preso e trancado em uma masmorra. O oficial que o vigiava o desafiou a restaurar a visão de sua filha cega. Valentim realizou um milagre e sua família se converteu ao cristianismo.

Apesar disso, Valentim permaneceu preso e morreu em 14 de fevereiro de 269, após ser decapitado e apedrejado.

Quando é o Dia dos Namorados em 2023?

Por esta razão, O Dia dos Namorados é comemorado anualmente em 14 de fevereiro. Este ano, a famosa celebração cai em uma terça-feira.