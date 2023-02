Simone Biles enlouquece em despedida de solteira em Belize – Surpresa com presente de luxo do noivo Jonathan Owens!

Omedalhista de ouro olímpico Simone Bilesque ganhou as manchetes do Jogos Olímpicos de Tóquio por priorizar sua saúde mental, agora é notícia por um motivo diferente.

Biles está pronta para se casar com seu noivo, Houston Texans segurançaJonathan Owense tem comemorado suas próximas núpcias em grande estilo.

Biles foi à mídia social para dar a seus seguidores um vislumbre de sua despedida de solteira em Belize. A ginasta postou uma foto no Twitter na quinta-feira, apresentando uma faixa “Future Mrs. Owens” e balões soletrando a palavra noiva. Na legenda, ela escreveu: “Aquela em que sou a noiva”, acrescentando um toque de humor ao post.

Biles também compartilhou uma bolsa de luxo em uma postagem no Instagram, revelando que Owens a surpreendeu com o presente especial. “A mais doce surpresa do meu futuro marido”, escreveu Biles.

De acordo com ela histórias do instagram, Biles começou o fim de semana com uma “noite de jogo de festa do pijama”. Ela também compartilhou várias fotos do grupo curtindo as festividades, que incluíram nadar, tomar sol e explorar o local pitoresco.

Biles anunciou seu noivado com Owens em fevereiro de 2022, compartilhando uma foto dele a pedindo em casamento no Instagram. “O MAIS FÁCIL SIM!” Biles escreveu na legenda. “Mal posso esperar para ficar para sempre com você, você é tudo que eu sonhei e muito mais! vamos nos casar, FIANC.”

Desde então, o casal tem falado abertamente sobre seu relacionamento nas redes sociais, compartilhando fotos e vídeos um do outro e comemorando marcos em suas vidas juntos.

Biles é amplamente considerado como um dos maiores ginastas de todos os tempos, tendo vencido 32 medalhas em campeonatos olímpicos e mundiais. Apesar de seu imenso sucesso, ela também tem falado sobre suas lutas com saúde mental e tornou-se um poderoso defensor da conscientização sobre saúde mental.

Relação de Simone Biles e Jonathan Owens

Simone Biles e Jonathan Owens‘ história de amor começou em 2020 quando os dois atletas se conheceram em um Houston Texans jogo. Desde então, o casal é inseparável, muitas vezes visto apoiando-se mutuamente em jogos e comemorando o sucesso um do outro.

Biles levou para Instagram em dezembro de 2021 para parabenizar Owens por sua primeira interceptação na carreira, falando sobre como ela estava orgulhosa dele. “Estou tão orgulhoso de você, ver você conseguir sua primeira interceptação na NFL e recuperação fumble foi um sonho! todo o trabalho duro está valendo a pena e isso é apenas o começo! Eu te amo @jjowens_3”, escreveu Biles. “Para sempre torcendo alto e orgulhoso pelo # 36.”

Suas experiências compartilhadas como atletas os ajudaram a se conectar e se entender, de acordo com Biles. “Nós nos demos muito, muito bem no começo porque somos atletas e temos as mesmas agendas lotadas”, disse Biles durante entrevista ao programa “Today” em 2022. “Mas, fora isso, como foi gentil de um relacionamento COVID, estamos juntos 24 horas por dia, 7 dias por semana, então sinto que agora, quando não estamos juntos, é quase estranho”, acrescentou ela.

Como Owens termina sua quarta temporada com o Houston Texansele deve se tornar um agente livre em março, no início do da NFL novo ano da liga. Os planos futuros do casal são desconhecidos, mas os fãs estão ansiosos para ver o que vem a seguir para o casal poderoso.