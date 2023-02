SINE abre vagas de EMPREGO em São Mateus – ES

O Sistema Nacional de Emprego (SINE) de São Mateus/ES abre novas vagas de emprego para profissionais em diversas especialidades aos interessados que desejam ingressar no mercado de trabalho.

Confira abaixo as oportunidades:

CARGOS Soldador Supervisor de loja Sushiman Técnico em Mecânica Técnico de Segurança do Trabalho Técnico Agropecuário Operador de empilhadeira Operador de Exploração de Petróleo Operador de caixa Pedreiro Padeiro Panfleteiro Marceneiro Mestre Obras Mecânico Alinhador Mecânico de caminhão Chapeiro Consultor de vendas Cozinheiro Estoquista Empregado doméstico Estágio (área administrativa) Assistente administrativo Assessor comercial Atendente de bar Auxiliar de estoque Auxiliar de eletricista Auxiliar de serviços gerais Auxiliar Administrativo Auxiliar de departamento pessoal Auxiliar de açougue Auxiliar mecânico diesel Armador Auxiliar de Operações Logísticas Balconista atendente Bombeiro Hidráulico Carpinteiro Caldeireiro Confeiteiro Costureira Cozinheiro Conferente Agente de microcrédito urbano Ajudante geral Ajudante de obras Eletricista de automóvel Funileiro Garçom Gerente de restaurante Limpador de sofá Atendente de padaria Ajudante de padeiro Ajudante de pizzaiolo (forneiro) Montador de móveis Montador automotivo Motorista de caminhão Nutricionista Projetista de móveis Pintor industrial Pizzaiolo Promotor de vendas júnior Servente de obras Torneiro Vendedor Vendedor interno Vendedor externo Técnico de internet Técnico em Refrigeração Mecânico industrial Mecânico de veículos Motorista de caminhão Auxiliar de serviços gerais (pcd) Auxiliar de departamento pessoal (pcd) Atendente de loja (pcd) Ajudante de almoxarifado (pcd)

Sobre o SINE

O Sistema Nacional de Emprego (SINE) foi criado em 1975 sob a égide da Convenção nº. 88 da Organização Internacional do Trabalho (OIT), que orienta cada país-membro a manter um serviço público e gratuito de emprego, para a melhor organização do mercado de trabalho.

Este serviço permite que empresa (pessoa jurídica) ou pessoa física pesquise trabalhadores cadastrados no Sistema Nacional de Emprego (Sine), de acordo com o perfil profissional desejado, disponibilize vagas por meio do Sistema, convoque candidatos para entrevistas de emprego e monitore os encaminhamentos de candidatos realizados por unidades de atendimento do Sine.

gov.br

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever enviando o seu currículo para um o e-mail: curriculo.saomateus@sine.es.gov.br, em formato PDF ou DOC, mencionando o nome / ID da vaga e o seu número do PIS, ou compareça presencialmente na prefeitura municipal, no horário das 8h ás 17h, em dias úteis.

Vale lembrar que as vagas oferecidas estão sujeitas a alterações e podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento. Não perca tempo e garanta já o cadastro.

