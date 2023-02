SINE atualiza quadro com vagas de EMPREGOS em Jaú – SP

As vagas destinadas estão sujeitas a alterações e podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento

Em São Paulo, o Sistema Nacional de Emprego (SINE) de Jaú atualiza quadro com novas vagas de empregos para profissionais em diversas especialidades aos interessados que desejam ingressar no mercado de trabalho.

Confira abaixo as oportunidades:

CARGOS Soldador Técnico em nutrição Técnico em Química Operador de Centro de Usinagem Comando Numérico Operador de Máquina e Dobra de Chapa Operador de Torno com comando numérico Pintor de Automóveis Pintor industrial (Metalúrgica) Programador de Controle de Produção Marceneiro Mecânico de Automóveis Mecânico de injeção eletrônica Mecânico de Manutenção de Máquinas para Calçados Analista de Controle de Qualidade Atendente (estágio) Auxiliar Administrativo Auxiliar Administrativo (Estágio) Almoxarife Almoxarife (menor aprendiz) Auxiliar de Almoxarifado Auxiliar Mecânico de Autos Caseiro Consultor Consultor de Vendas Consultor Técnico Controlador de qualidade Mantenedor de Conservação de Alimentos (assistente de perecíveis) Monitor Infantil (estágio) Montador de Móveis Montador Soldador (Móveis de Alumínio) Motorista Carreteiro Oficial de Serviços Gerais (distribuidora) Oficial de Serviços Gerais (usina) Operador de Caixa (exclusivo PCD) Recepcionista em geral (estágio) Salgadeiro Serralheiro (Metalúrgica) Torneiro CNC Torneiro Mecânico Vendedor (pracista) Vendedor Porta a Porta Vendedor Varejista

Sobre o SINE

O Sistema Nacional de Emprego (SINE) foi criado em 1975 sob a égide da Convenção nº. 88 da Organização Internacional do Trabalho (OIT), que orienta cada país-membro a manter um serviço público e gratuito de emprego, para a melhor organização do mercado de trabalho.

Este serviço permite que empresa (pessoa jurídica) ou pessoa física pesquise trabalhadores cadastrados no Sistema Nacional de Emprego (Sine), de acordo com o perfil profissional desejado, disponibilize vagas por meio do Sistema, convoque candidatos para entrevistas de emprego e monitore os encaminhamentos de candidatos realizados por unidades de atendimento do Sine.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever através do site ou baixe os aplicativos SINE FÁCIL e cadastra-se na função desejada.

Vale lembrar que as chances citadas acima podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento. Não perca tempo e garanta já o cadastro.

