A Prefeitura de Manaus, por meio do Sine Manaus, disponibiliza novas vagas de emprego nesta segunda-feira (6). Ao todo, são 165 postos de trabalho para profissionais de diversas áreas, com ou sem experiência – e escolaridade a partir do ensino fundamental.

Há chances para os cargos de Assistente Técnico Eletrônico Industrial, Assistente Técnico Mecânico Industrial, Pintor Industrial, Assistente de Compras, Eletricista de Linha Viva, Motorista Operador Munck, Vendedor Porta a Porta, Instalador de TV a Cabo, Empregada Doméstica, Babá, Auxiliar de Contabilidade, Atendente de Lanchonete, Açougueiro, Gerente de Showroom, Recepcionista, Vendedor Porta a Porta, Auxiliar de Departamento Pessoal, Serralheiro, Assistente Administrativo, Assistente de Recursos Humanos, Vendedor Interno, Consultor de Vendas, Limpador de Piscina, Técnico de Panificação, Marceneiro, Projetista de Móveis, Auxiliar de Conservação Patrimonial, Professor de Língua Inglesa, Montador de Esquadria, Recepcionista, Forneiro de Panificadora, Auxiliar de Cobrança, Operador de Máquinas Pesadas, Analista Fiscal, Eletricista Veicular, Mecânico de Veículos, Mecânico Eletricista, Analista Contábil, Mecânico de Manutenção de Automóveis, Líder de Serviços Gerais, Borracheiro, Comprador, Analista Fiscal, Vendedor Interno, Mecânico Eletricista, Mensageiro de Hotel, Recepcionista de Hotel, Assistente de Recursos Humanos, Operador de Empilhadeira, Auxiliar de Manutenção Mecânica, Técnico em Manutenção de Estradas, Técnico em Automação e Instrumentação, Planejador de Manutenção PL, Técnico em Segurança do Trabalho, Separador de Materiais, entre outros.

Outras vagas estão disponíveis para pessoas com deficiência, nos cargos de Repositor de Mercadorias, Auxiliar de Limpeza, Auxiliar Administrativo , Operador de Loja, Auxiliar de Escritório, Repositor de Mercadorias, Operador de Caixa e Auxiliar de Contabilidade.

As posições são rotativas e podem sofrer alterações sem aviso prédio, conforme demanda e preenchimento.

Como se candidatar

Os interessados em concorrer a qualquer uma das vagas deverão validar a Carteira Digital e Previdência Social (CTPS) no aplicativo “Carteira de Trabalho Digital” ou acessar o site http://gov.br/trabalho. É preciso, ainda, acessar o site http://empregabrasil.mte.gov.br para fazer a solicitação de cadastro.

Os candidatos poderão também comparecer a um dos postos do Sine Manaus: na avenida Constantino Nery, nº 1.272, bairro São Geraldo, zona Centro-Sul; ou no shopping Phelippe Daou, na avenida Camapuã, nº 2.939, bairro Jorge Teixeira, zona Leste.

Os interessados devem estar munidos do comprovante de vacinação (Covid-19), currículo e documentos pessoais (RG, CPF, PIS, CTPS, comprovante de escolaridade e residência). Não é necessário apresentar cópias, somente os documentos originais.